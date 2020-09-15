Время подвести итоги — гороскоп на 16 сентября

27-28 лунные сутки. Ключевые цели дня — систематизация, оптимизация, наведение порядка и ясности, объективная оценка.

Хорошо подводить итоги, заниматься экспертизой и архивацией, уточнять диагнозы, отсекать лишнее, утилизировать ненужное. Правила и контроль сегодня ограничивают, но и оберегают. Прагматичная Луна в Деве усиливает дотошность и разборчивость, помогает соблюдать дисциплину, вписываться в профессиональные рамки и официальные дедлайны, выполнять долг, следовать на практике выбранным принципам и идеалам. Необходимо внимание к личным повседневным потребностям: диете, здоровью, списку насущных нужд.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам предстоит заниматься рутиной и чаще обращать внимание на практические мелочи. Инициатива, игра, творчество отойдут на второй план. Придется вспомнить про служебную иерархию, дисциплину, субординацию и профессиональный долг, учесть медицинские или бюрократические тонкости, заняться плановыми обновлениями. Даже Овны-бунтари будут вынуждены не сражаться с системой, а считаться с ней.

Телец

Тельцы сегодня вернутся к знакомому плану или принципу, решат привести свои дела в порядок. Данное похвальное намерение может коснуться быта, здоровья, учебы, работы, контактов с дорогими людьми. День помогает восстановить правильную иерархию в общении поколений (родители-дети, учителя-ученики). Влюбленные Тельцы начнут мыслить практичнее и сумеют расставить акценты в своих отношениях с пассией.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется отказаться от лишней суеты, от романтики и свободного творчества. Многие Близнецы заперты в замкнутом пространстве, связаны правилами, традициями, обязательствами, вынуждены остаться дома или закрыться в рабочем кабинете, соблюдать строгий режим при недомогании. «Заточение» можно использовать для избавления от хлама, грязи и неликвида, освобождения места под обновления.

Рак ‌‌

Сегодня Раки мыслят прагматично, под влиянием момента вынуждены глубже вникать в детали. Самым дотошным Ракам потребуется чье-то персональное экспертное мнение для подтверждения их выводов. В роли эксперта может выступить друг или «глас народный». День подходит для визитов в учреждения и к профильным специалистам, помогает подвести итог лечения, проверки, переговоров, судебного разбирательства.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам считать деньги, быть внимательнее к комплексу бюрократических и служебных нюансов, а также ответственнее относиться к своему здоровью и связанным с ним расходам. Желательно объективно оценить свой персональный баланс и потребность в обновлениях. Возможно, нуждается в очередной оптимизации ваш личный бюджет, диета, стандартный список обязательных трат и насущных нужд.

Дева ‌‌

Сегодня (и завтра) звезды советуют Девам забыть о мелочах и сосредоточиться на главном. Стоит посвятить время исключительно себе и своим личным итогам. Это важный момент для оценки вами своих достижений, потребностей, диеты, самочувствия, для отсечения лишнего, укрепления в вере или профессиональных принципах. Там, где назрели перемены, вам выгоднее выбрать не революцию, а аккуратную оптимизацию.

Весы ‌‌

Сегодня Весы зависимы от самочувствия и стечения обстоятельств, а также от хода своих мыслей, от экспертных мнений своего окружения или от характера получаемой информации. Лучше отказаться от начинаний и внешней активности. День может пройти в служебном помещении, в кабинете врача, в вынужденном уединении. Полезно навести порядок в быту, рутинных делах, медицинских, жилищных и других документах.

Скорпион

Скорпионам день добавит ясности, расставив в их делах многое по местам. Отпадет необходимость рекламировать свой талант, продвигать услуги и доказывать профессиональные компетенции: это сделают ваши друзья и факты прежних достижений. Милость судьбы в эти сутки выражается не в приросте благ и радикальных переменах, а в отсечении лишнего - например, отказе от явно не подходящего вам плана или роли.

Стрелец

Сегодня звезды ставят Стрельцам рамки, вынуждают их к самоконтролю и дисциплине. Это даст свои преимущества: вы будете ответственны, объективны, разборчивы, сможете сберечь свое здоровье или доказать свою компетентность, не совершите грубой ошибки в сфере карьеры и материального положения. Вас будет трудно упрекнуть в неуважении к начальству, старшим, традициям или кодексу профессиональной чести.

Козерог

Козерогам этот день несет предсказуемость, стабильность, надежность, реалистичный взгляд на себя и ситуацию. Можно не бояться подвохов и ловушек, спокойно оценивать свои достижения и подводить итоги. Сомнения не уйдут полностью, но многое вернется для вас «на круги своя». Вы укрепитесь в своей вере и принципах, получите подтверждение своих прав или вновь убедитесь в правильности выбранного пути.

Водолей

Сегодня звезды приглашают Водолеев к прагматизму, объективному критичному мышлению, детальной оценке самых сложных участков работы. Реализм может граничить с пессимизмом или цинизмом, зато излечит от остаточных иллюзий. Нужно свести детали в единую схему и найти ее центр. Важны итоги проверки, лечения, исследования. Получит вес мнение авторитетного лица, например, врача или налогового инспектора.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут положиться на человека «на том берегу». Можно верить врачу, юристу, консультанту: его позиция будет профессиональной, а главное, он разделит ваши ценности или будет на вашей стороне в важном вопросе. День внушает надежду насчет важных официальных долгосрочных отношений. Будет взвешенным и ответственным решение вашего партнера, спутника жизни, учителя, представителя, защитника.