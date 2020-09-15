Экстрасенс: «Жизнь Тимати поменяется в корне через два года»

На своей странице в Instagram Решетова рассказала, что их отношения с рэпером не прошли «проверку на прочность».

Модель поблагодарила Тимати за шесть лет, проведенных вместе и отметила, что это были насыщенные и многогранные отношения. По словам Решетовой, расставание с музыкантом не помешает им вместе воспитывать сына Ратмира.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова утверждает, что Тимати не готов к семейной жизни, именно поэтому он в который раз не узаконил свои отношения, несмотря на то, что возлюбленная подарила ему ребенка.

«Тимати не готов ко взрослой, семейной жизни. Он не встретил еще вторую половинку, данную ему судьбой», — рассказала экстрасенс.

Дарья Миронова уверена, что предназначенная судьбой половинка появиться в жизни Тимати в ближайшие два года. По словам участницы "Битвы экстрасенсов", репера ждет брак и рождение еще двоих детей. Они с Решетовой сохранят дружеские отношения, будут общаться и воспитывать сына, но при этом у Тимати будет другая семья.