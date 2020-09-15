Таролог: «Вселенная предупреждает нас о будущей катастрофе»

Вселенная всегда предупреждает о надвигающейся катастрофе, человечество может предотвратить трагедии, если научится распознавать сигналы.

Таролог Марианна Абравитова рассказала, какие события нельзя игнорировать.

Нынешний год — яркий пример того, как Вселенная предупреждает человечество о грядущей опасности, отметила ясновидящая. По ее словам, и пандемия COVID-19, и экономический кризис, и протесты — это предвестники катастрофы.

«И вот сейчас, в преддверии экономической депрессии, которая затрагивает всю Землю, мы увидели вирус, который накрыл весь земной шар и, кстати говоря, не собирается отступать. Предупреждения шли», — отметила Марианна Абравитова.

Предвестником войны может быть всплеск рождаемости мальчиков, так как человечеству понадобятся воины, отмечает ясновидящая. Другие знаки — взрывы на ГЭС, землетрясения, извержения вулканов, торнадо и другие природные и техногенные катаклизмы.