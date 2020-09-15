Как ревнуют мужчины по знаку зодиака

От знака зодиака зависит многое, в том числе и характер человека.

По нему можно предсказать то, как он ведет себя в отношениях – как любит и как ревнуют. Большинство мужчин не верят в гороскопы, но каждый из них наверняка узнает себя.

Эти мужчины очень темпераментны в отношениях, поэтому их чувство ревности может вспыхнуть очень быстро и не будет угасать довольно долго. О том, что он приревновал, можно понять по его поведению, но сам он этого не скажет. Уговоры и объяснения не помогут в его случае. Чтобы он успокоился, нужно просто подождать.

Мужчина-Телец относится к своей любимой женщине как к собственности, поэтому его трогают любые подозрения измены. Однако он никогда не устроит скандал, если не знает наверняка. Если он заподозрит вас, то начнет копать и может даже устроить слежку. В случае отсутствия измены он выдохнет и успокоится, но если найдет доказательства, то сразу же расстанется.

Рожденные под этим знаком зодиака редко ревнуют своих женщин, но очень страдают, если они отстраняются друг от друга. Близнецы будут изводить себя и страдать до тех пор, пока партнерша не примет меры, так как они никогда не проявляют инициативу самостоятельно. При возлюбленной они могут делать вид, что у них все хорошо, но в душе может быть по-другому.

Раки не считают девушку своей до тех пор, пока не женятся на ней. Однако, если они уже состоят в браке, то будут ревновать избранницу к каждому столбу, только дай повод. Из-за того, что представители этого знака зодиака очень мнительные, они готовы додумать историю о своей партнерше, если у них будут малейшие подозрения. При этом, они будут припоминать любые интрижки возлюбленной всю жизнь.

Мужчины этого знака зодиака вообще никогда не ревнуют. Их самооценка настолько высока, что они даже не думают о том, что им кто-то может изменить. Они игнорируют все подозрения до тех пор, пока не поймают возлюбленную на измене. Чаще всего это происходит случайно. Тогда никакого другого исхода кроме расставания не произойдет.

Девы не боятся потерять любовь партнерши, гораздо сильнее они будут страдать, если останутся одни. Поэтому, если их женщина уделяет им достаточно внимания, у них не проявится чувство ревности. Однако при малейшем подозрении Дева захочет все контролировать вплоть до регулярного чтения переписок в социальных сетях.

Ветреные мужчины готовы вступать в любые отношения. Их совершенно не трогают измены, поэтому они готовы дать свободу партнерше в том случае, если это с ними обговорят «на берегу». В целом Весы не очень ревнивы и долго будут оценивать все «з» и «против», если поймают возлюбленную с интрижкой на стороне.

У Скорпионов хорошо развита интуиция, поэтому они могут заподозрить неладное, даже если нет никаких поводов. Из-за их горячего темперамента чувство ревности вспыхивает очень быстро и усмирить его практически невозможно. Кроме того, они злопамятны и будут напоминать вам о том, что они себе надумали еще долго.

Сводолюбивые и независимые Стрельцы ревнуют редко, особенно если несерьезно относятся к отношениям. Однако, если они на самом деле влюблены, то не готовы ни с кем делиться своей второй половинкой. С помощью чувства ревности можно вновь разжечь чувства, так как обойдется без скандалов, а он будет ценить вас еще сильнее.

Козероги изначально выбирают себе ту девушку, которая серьезно относится к отношениям и не будет заводить романы на стороне. Из-за того, что они не показывают своих чувств, возлюбленная никогда не узнает о ревности. Если у нее нет романа на стороне, то все обойдется тем, что Козерог сам в этом удостоверится. В другом случае произойдет расставание со скандалом.

Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, не ревнивы и не будут устраивать сцены своей возлюбленной. Если что-то пойдет не так, их партнерша даже не узнает о том, что Водолей что-то подозревал. Он просто расстанется без объяснения причин. С изменщицами у них разговор короткий, несмотря на то что они ценят свободу.

Рыбы сначала терпят-терпят и копят в себе все свои эмоции и чувства, а, когда они переходят за грань допустимого, эти мужчины начинают выливать все на свою возлюбленную. Чаще всего скандалы в отношениях с Рыбами происходят на почве ревности, так как они сами не против закрутить роман на стороне, а со стороны возлюбленной не будут этого терпеть.

Алевтина Кузнецова