4 мужчины в гороскопе, которые зависят от матери

Мужчины, которые слишком зависят от матери, не пользуются уважением среди женщин.

Если их партнер оказывается маменькиным сынком, то девушкам приходится очень непросто. Астрологи перечислили четыре знака зодиака, представители которых больше других зависимы от матерей.

Мужчина-Телец не пытается поддерживать хорошие отношения жены и свекрови. Для него точка зрения мамы будет самой правильной. Если, по мнению свекрови, невестка что-то не так делает по хозяйству, то Телец не будет молчать и выскажет все в лицо супруге.

Мужчина-Лев зависит от матери по своей природе. Он ничего не может с собой поделать и всегда уверен в том, что родительница во всем права. Все попытки его супруги доказать обратное обречены на провал.

В отличие от первых двух знаков зодиака Стрелец поступает тактичнее. Он не говорит жене, чем та не устраивает его маму. Мужчина-Стрелец сам притворяет ее советы в жизнь. Он сделает все возможное, чтобы не обострять отношения между двумя женщинами.

Мужчина-Козерог считается самым здравомыслящим маменькиным сыночком. Он любит маму и внимательно слушает ее советы. При этом Козерог учитывает и мнение второй половинки. Однако в итоге он почти всегда занимает позицию мамы, но способен выслушать и обдумать слова супруги.