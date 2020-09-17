Гороскоп на неделю 21-27 сентября 2020 года для каждого знака

Гороскоп на неделю 21-27 сентября 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы

Овен ‌‌

У Овнов эта неделя складывается весьма напряженно. Наиболее сложной темой станет партнерство. Прежде всего, речь идет о супружеских отношениях. Ваша готовность разобраться в некоторых спорных вопросах может столкнуться с неуступчивостью второй половинки. В результате ваш диалог превратится в односторонний компромисс – и это не удовлетворит вас. Возможно, будет казаться, что партнер ведет себя излишне резко, непоследовательно и не желает прислушиваться к вашему мнению. Аналогично складываются отношения и с людьми, с которым приходится контактировать тет-а-тет. Так или иначе, старайтесь уходить от прямого столкновения, поскольку сейчас у вас нет сил на негативные разговоры. Дисбаланс в деловом партнерстве может негативно отразиться на вашей общей результативности. Внешние обстоятельства могут активно тормозить инициативы.

Телец

У типичных Тельцов на этой неделе может возрасти груз ответственности за своевременно невыполненные дела. Ухудшение самочувствия приведет к снижению работоспособности и помешает вам справиться с запланированным. Возможно, перед вами будут стоять слишком сложные задачи, для успешного решения которых не будет достаточной квалификации и энергии. Во всяком случае, вы ощутите, что ограничены в своих возможностях, как будто кто-то или что-то не позволяет вам завершить дела. Возьмите недельный отпуск и устранитесь от важных задач, если есть такая возможность. Воздержитесь от дальних поездок.

Близнецы

У типичных Близнецов в течение недели возникнут проблемы в романтических и дружеских отношениях. Ваша любовь переживает неспокойный период. Возможны напряженные ситуации из-за ревности и перепадов настроения. Причиной может стать ваше желание провести время в компании друзей или подруг без любимого человека. Партнеру ваша идея точно не понравится: он не захочет отпускать вас на вечеринку и будет держать все под контролем. В результате вам придется сделать непростой выбор. Будьте терпимее и внимательнее ко второй половинке. Также на этой недели могут неожиданно поменяться обстоятельства, и вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Возрастает риск травматизма. Ищите опору в контактах с родственниками.

Рак ‌‌

Раки на этой неделе будут чувствовать напряжение. В зоне проблем могут оказаться супружеские отношения. Непредсказуемые поступки партнера внесут общую нестабильность в семейную жизнь. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам потребуется уделять больше внимания работе, и это отразится на вашем браке. В семье будут недовольны, что вы мало внимания уделяете домашним делам. С другой стороны, уменьшив нагрузку, вы можете упустить некоторые задачи на своей основной работе. Выход из сложившейся ситуации один: увеличить темп, крутясь, как белка в колесе, между домом и работой. Еще она проблема недели — внешние обстоятельства, которые могут оказаться сильнее ваших намерений, желаний и возможностей. Поэтому лучше оставить идею борьбы и попытаться адаптироваться под неблагоприятные условия, а к своим делам вернуться позднее, когда ослабнет внешний прессинг.

Лев ‌‌

Львы на этой неделе могут столкнуться с сильными раздражителями. Это могут быть контакты с агрессивно настроенными людьми. Или же порцию негатива и стресса вы получите во время поездок и учебы. Студентам вузов будет нелегко поспевать за программой обучения и сдавать соответствующие зачеты. Это непростое время для молодых людей, которых терзают актуальные вопросы морально-нравственного выбора и становления. Возможно, вы разочаруетесь в человеке, с которого раньше брали пример и которого считали авторитетом. Это достаточно напряженное время для контактов с друзьями и знакомыми. Постарайтесь не вступать в споры по бытовым вопросам с соседями и родственниками. Берегите нервную систему. В противном случае стресс может негативно отразиться на вашем самочувствии. Повышается риск простудных болезней и вирусных инфекций. Вместе с тем это неплохое время для посещения салона красоты и смены имиджа.

Дева ‌‌

Недостаток денег на этой неделе может наложить негативный отпечаток на настроение типичных Дев. Возможно, вам срочно потребуется определенная сумма денег, которой не окажется в наличии. Воздержитесь от азартных игр – здесь вас могут ждать крупные убытки. В целом текущие финансовые трудности могут и должны побудить вас пересмотреть свое отношение к бюджету. Если денег не хватает, значит вы живете не по средствам. Также в это время вы можете почувствовать ослабление энергетического тонуса. Например, вы будете чаще чувствовать усталость, вам будет требоваться больше времени на отдых. Хорошо оставаться в уединении – это поможет вам восстановить силы.

Весы ‌‌

На этой неделе Весам предстоит заниматься урегулированием весьма непростых отношений. Вы можете проявить излишнюю неуступчивость при общении. Со стороны партнера по браку будет проявляться готовность идти на компромисс, чтобы добиваться более гармоничной связи. Звезды советуют и вам делать встречные шаги. Однако это будет непросто, поскольку возникнет много раздражающих моментов. В противном случае разногласия в супружестве могут только усилиться, а психологический климат в вашей семье — ухудшиться. К слову, для одиноких Весов эта неделя пройдет намного спокойнее. Хотя и вы можете сталкиваться со случаями агрессивного и провоцирующего поведения со стороны окружающих. Ищите поддержки и понимания в кругу друзей и подруг.

Скорпион

Типичные Скорпионы в течение этой недели будут браться за любую работу. Усиливается ваша потребность в наведении идеального порядка. Однако подобный перфекционизм может стать причиной нервных и физических расстройств. Старайтесь в любом деле соблюдать чувство меры и не забывать о себе любимом. Вам обязательно необходимо чередовать работу и отдых – это основа вашего стабильного состояния. Другой проблемной темой могут стать контакты – попытка с кем-то познакомиться может окончиться неудачей, либо новые знакомства обернутся негативным впечатлением. А откровенные разговоры о своей личной жизни могут сыграть с нами злую шутку. Помните слова поэта, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Старайтесь держать при себе все то, что вас беспокоит. Иначе ваши проблемы станут достоянием отнюдь не доброжелательного окружения.

Стрелец

Стремление Стрельцов к беззаботной жизни на этой неделе может привести к тяжелым финансовым последствиям. Конечно, очень хочется сходить на концерт любимого артиста или пригласить в ресторан друзей. Но ваши желания начинают разниться с возможностями. Есть и другие сложные моменты: Стрельцам, состоящим в романтических отношениях, звезды советуют воздерживаться от контактов с друзьями и подругами. Главным приоритетом должен стать ваш любимый человек, а остальные контакты можно отодвинуть на второй план. Это тем более важно, если кто-то из друзей критически настроен к вашему партнеру. Поводом для напряженности в дружеских контактах также могут стать долги. И если вы хотите поссориться с другом — дайте ему денег взаймы.

Козерог

Козероги на этой неделе, вероятно, будут вынуждены разрываться между работой и семьей. Обе темы будут для вас важными, однако звезды советуют уделить больше времени семье. Потому что близкие – основа ваших успехов, в том числе и карьерных. Постарайтесь распределить имеющееся у вас время таким образом, чтобы сохранить оптимальный баланс. Умение концентрироваться и направлять свою энергию в правильное русло поможет вам в решении этой проблемы. Разумеется, тема отдыха и развлечений сейчас неактуальна, и ее вы будете вынуждены отодвинуть на второй план. Не нужно рассчитывать на быстрые и легкие решения. Это время высокой самоотдачи и самоконтроля.

Водолей

Водолеям на этой неделе, возможно, придется разрешать сложные и запутанные вопросы. Также проблемы могут возникнуть с законом. Это особенно актуально для тех, кто ведет судебно-юридические тяжбы или готовится подавать исковые заявления. Помните о своей репутации, берегите ее и не меняйте на деньги и любую выгоду. Кроме того, есть риск нарушить правила дорожного движения и получить штраф. В целом старайтесь максимально дистанцироваться от судебно-правовой системы и от людей, связанных с этой системой. Сложности могут возникнуть и с учебой, путешествиями и знакомствами. Чем меньше у вас контактов — тем меньше поводов для неприятностей. Старайтесь ни с кем не спорить и не конфликтовать, ибо это может привести к стрессовым ситуациям и ухудшению самочувствия.

Рыбы ‌‌

Потребность типичных Рыб в веселом времяпрепровождении может столкнуться с банальной нехваткой денег. Также сейчас вы захотите получить всё и сразу, но добиться этого будет весьма проблематично. Например, запланированная покупка может подорожать в цене. Это особенно относится к ювелирным украшениям и модной одежде. Кроме того, банк может отказать вам в ссуде или кредите. Другой важной темой недели может стать снижение энергетического потенциала, ослабление иммунитета и развитие инфекционных заболеваний. Восполнить потери энергетики можно только сбалансированным и полноценным питанием. Впрочем, те, кто мечтал похудеть, вполне могут продвинуться вперед в своих желаниях.