Самые эмоциональные знаки зодиака

Специалисты составили рейтинг чувствительности знаков зодиакального круга.

Оказалось, что наименее эмоциональным считаются Водолеи. Они пользуются логикой при принятии решений.

Овны не склонны к бурному проявлению положительных чувств.

Не особенно чувствительным знаком считаются Стрельцы.

Львы могут как оставаться холодными, так и ярко проявлять эмоции.

Козероги часто смущаются.

Тельцы стремятся скрывать свою чувствительность.

Скорпионы ярко проявляют печаль.

Девы открываются только избранным.

Поведение и эмоциональность Близнецов зависит от их окружения.

Весы – совмещают в себе яркое проявление разнообразных эмоций.

Рыбы и Раки считаются самыми эмоциональными знаками.