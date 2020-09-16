Самые эмоциональные знаки зодиака

Специалисты составили рейтинг чувствительности знаков зодиакального круга.
Оказалось, что наименее эмоциональным считаются Водолеи. Они пользуются логикой при принятии решений.
Овны не склонны к бурному проявлению положительных чувств.
Не особенно чувствительным знаком считаются Стрельцы.
Львы могут как оставаться холодными, так и ярко проявлять эмоции.
Козероги часто смущаются.
Тельцы стремятся скрывать свою чувствительность.
Скорпионы ярко проявляют печаль.
Девы открываются только избранным.
Поведение и эмоциональность Близнецов зависит от их окружения.
Весы – совмещают в себе яркое проявление разнообразных эмоций.