Назван месяц рождения всех долгожителей

Ученые из США уверены, что дата рождения людей влияет на продолжительность жизни. При этом им удалось определить период, в который в основном рождаются долгожители.

В рамках исследования они проанализировали статистические данные порядка 1,5 тысячи людей, проживших более 100 лет. Ученые определили, что на продолжительность жизни влияют различные внешние факторы. В частности, температура воздуха, солнечные дни и осадки, в целом состояние окружающей среды. К примеру, вынашивание ребенка в зимний период может быть опасным, так есть вероятность заболеть или заразиться сезонном вирусом. Все это может отрицательно сказать на самочувствии будущего ребенка. Из-за болезни иммунитет женщины может ослабнуть, и она не сможет обеспечить плод всеми необходимыми микроэлементами для развития. Кроме того, в зимний и весенний периоды для людей характерен недостаток витаминов.

Таким образом, ученые сделали вывод, что дольше всех живут люди, которые родились осенью. Оказалось, что этот период самый благоприятный для рождения малыша. При этом ученые уверены, что рожденные осенью люди в меньшей степени подвергаются заражению вирусными заболеваниями.