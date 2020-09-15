Глоба: «Новый этап развития России намечен на 2021 год»

События текущего года никого не оставили равнодушными и сильно подогрели интерес к предсказаниям на год грядущий.

Всех интересует, закончится ли пандемия, что будет происходить на политической арене и как это отразится на жизни каждого из нас. 2021 год – год Белого Быка – по прогнозам многих именитых астрологов также будет богат на события. В 2020 году произошло соединение двух наиболее влиятельных планет: Сатурна и Юпитера, что случается раз в 20 лет и каждый раз активирует значимые события для человечества. Это планетарное соединение продолжает действовать примерно 2-3 года и приводит к глобальным переменам на всех уровнях, а также создает сложности во всех сферах жизни: здоровье, политика, экономика, экология. Прогнозы большинства астрологов на 2021 год предрекают достаточно сложные времена: множество природных катастроф, периодическое увеличение заболеваемости короновирусом, экономические и политические потрясения, вплоть до локальных военных конфликтов. И Россия, безусловно, не исключение. Что не может не радовать, ни в одном прогнозе на грядущий год не упоминается о военных действиях на территории нашей страны или о возникновении масштабных природных или техногенных катастроф. И тем не менее, год ожидается непростым.

По мнению Павла Глобы первая половина грядущего года может стать переломной не только для России, но и для мира. Глоба прогнозирует начало нового этапа в развитии России, однако, первоначально происходящее может быть воспринято негативно из-за необходимости приспосабливаться к переменам. Глоба предполагает, что экономический кризис продолжится в течение года и потребует от людей мобилизации всех ресурсов. Однако на фоне происходящего, Россия заметно улучшит отношения с соседними странами – бывшими союзными республиками.

Другой известный астролог и ректор Московской академии астрологии Михаил Левин также считает, что следующий год выдастся непростым. По его прогнозу Россию ждет смена политического и экономического курса в связи с ростом напряженности в обществе. Левин, как и Глоба, предсказывает потепление в отношениях с некоторыми зарубежными странами, вплоть до снятия действующих экономических санкций.

Учитывая события года текущего, астрологи очень аккуратны в своих прогнозах на 2021 год. А нам остается надеяться, что в грядущем году сбудутся только хорошие прогнозы.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог