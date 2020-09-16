Очаровывайте нужных людей — финансовый гороскоп на 17 сентября

Сегодня стоит показать партнерам и руководителям все свои сильные стороны.

Овен ‌‌

Первая половина дня благоприятна для Овнов, работающих в сфере услуг, связанных с торговлей модными товарами, произведениями искусства, косметикой. Работники салонов красоты и финтес-клубов будут полностью обеспечены работой. Вторая половина дня благоприятствует укреплению и расширению деловых связей.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам искать опору в тех коллегах, с которыми у вас установились хорошие личные взаимоотношения. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе будет напоминать семейную гармонию, где все готовы будут дружно выполнять общее для всех дело. Вторая половина дня может быть связана с финансовыми поступлениями.

Близнецы

В первой половине дня удача сопутствует Близнецам при заключении торговых сделок. Можно делать оптовые закупки товара. Это прекрасное время для профессионального обучения, консультаций, обмена опытом с коллегами, совещаний, поездок, деловых встреч. Во второй половине дня старайтесь действовать самостоятельно и при принятии решений не слушать ничьих советов.

Рак ‌‌

В первой половине дня возрастают доходы у Раков, чья деятельность имеет отношение к недвижимости. Также это хорошее время для финансовых работников и тех, кто зарабатывает деньги своими руками и своим мастерством, ремесленничеством. Во второй половине дня вам могут предложить подработку во внеурочное время. Хорошо поработают фрилансеры.

Лев ‌‌

В первой половине дня успешными будут инициативы Львов, направленные на расширение и укрепление деловых связей. Люди с легкостью будут идти вам навстречу и окажут любые доступные информационные услуги. Вторая половина дня благоприятна для совместной работы в коллективе. Там вы сможете добиться намного большего, чем если бы действовали в одиночку.

Дева ‌‌

В первой половине дня звезды советуют Девам-бизнесменам заниматься благотворительной деятельностью. Деньги, пожертвованные вами на оказание помощи нуждающимся, не пропадут и обязательно вернутся вам новыми прибылями. Вторая половина дня благоприятна для контактов с влиятельными людьми.

Весы ‌‌

Весам рекомендуется проявлять инициативу в делах, и при этом стараться не замыкаться только на индивидуальной трудовой деятельности. Сегодня вы способны к успешному деловому сотрудничеству в коллективе. Ищите опору и понимание в единомышленниках. Вторая половина дня благоприятствует деловой переписке и обмену опытом.

Скорпион

В начале дня Скорпионы, занимающие руководящие должности, могут получить важные сведения, благодаря которым у них сложится правильное представление о текущей ситуации. Это хорошее время для урегулирования серьезных вопросов мягкими и ненавязчивыми методами. Вторая половина дня благоприятствует урегулированию вопросов, связанных с выплатой долгов.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не зацикливаться на сиюминутных материальных выгодах, а думать о будущем, о перспективе. Это хороший день для деловых поездок и обмена опытом с коллегами. Вторая половина дня благоприятна для развития делового партнерства и предоставления клиентских услуг. Вы можете получить весомую прибавку к доходу.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день складывается благоприятно для оплаты покупок по кредитной карте. В вашем распоряжении могут оказаться дополнительные финансовые ресурсы, и будет удачный шанс их выгодно вложить. Возможно, вам удастся сделать покупки по выгодным ценам по акции. Вторая половина дня складывается успешно для поисков новой работы.

Водолей

В этот день у Водолеев складываются хорошие условия для ведения переговоров и подписания юридически значимых соглашений. Также преуспевают работники рекламных и туристических агентств. Ваш авторитет заметно вырастет. Вместе с тем, для вас сегодня выгоднее адаптироваться к запросам окружающих, нежели проводить свою волю и реализовывать инициативы.

Рыбы ‌‌

Среди Рыб в этот день преуспевают банковские служащие, бухгалтера, и работники страховых агентств. В вашем трудовом коллективе складываются доброжелательные отношения с коллегами. Это поможет вам быстрее и качественнее выполнить текущие задачи по работе. Во второй половине дня хорошо заниматься вопросами наследования имущества.