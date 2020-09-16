Важна каждая деталь — гороскоп на 17 сентября

1-29 лунные сутки. Сегодняшнее Новолуние в знаке Девы заставляет не просто анализировать практические детали, а оценивать их в комплексе.

Не будет пропущена ни одна важная мелочь, ни один факт или ингредиент. День склоняет к консерватизму, дисциплине, верности старым правилам, помогает сохранить то, что является необходимой частью системы и избавиться от того, что в нее не вписывается. Подходящий момент для оценки состояния здоровья и уровня жизнеспособности, подведения черты под старыми планами и закрепления профессиональных достижений, для уточнения своего места в давно существующей организации, иерархии.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам соблюдать режим, наводить порядок, заниматься здоровьем. Избежать суеты и путаницы помогут действия по плану. Важны нюансы, связанные с профессией, карьерой, должностью в госструктуре, официальным местом работы. На ситуацию повлияет конкретное лицо (личный врач, авторитетный коллега, помощник, непосредственный начальник, служащий учреждения, представитель персонала).

Телец

Тельцы сегодня верны старым правилам. «Точкой отсчета» для них может стать профессиональный или моральный принцип. Порядок, план и определенность будут привлекать их не только в делах, но и в неформальных сферах: любви, отдыхе, творчестве. Весьма строгими (но справедливыми) будут Тельцы-преподаватели, родители, руководители проектов. Ответственный момент возможен в жизни ребенка, воспитанника.

Близнецы

Близнецам сегодня предстоит придерживаться стандартов, держать в порядке личное пространство, быть хозяйственными и ответственными. На занимаемой территории вам придется либо установить свои правила, либо подчиниться чужой воле. В любом случае, звезды рекомендуют вам строже очертить законные границы своих владений, трезво осознать свой реальный семейный, профессиональный или гражданский статус.

Рак ‌‌

Ракам сегодня полезно осознать реальное положение дел в партнерстве, а также в своих отношениях с отдельными персонами из близкого окружения. Может быть важна личность родственника, попутчика, помощника, соседа по дому, знакомого из бюрократической инстанции, врача или консультанта. Значимость такого человека автоматически выше, если он представитель официальной структуры или старшего поколения.

Лев ‌‌

Сегодня Львам придется сделать своими главными качествами хозяйственность, прагматизм, дальновидность. В ваших интересах взять на себя ответственность за собственное материальное положение. День подходит для подведения итогов (формирование бюджета на будущее может оказаться преждевременным). Стоит убедиться, что сделаны все плановые покупки, закрыты или приведены в порядок долговые обязательства.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам поставить в центр внимания собственную персону. Это день разумного эгоизма, но также трезвой самооценки и подведения персональных итогов. Вам стоит оценить себя с наиболее важных ракурсов и увидеть себя в базовых ролях (например, ответственного родителя или компетентного профессионала). Не стоит забывать про диету, здоровье, личные привычки, про свои духовные основы.

Весы ‌‌

Сегодня Весам вредна избыточная активность, откровенность и публичность. Стоит отменить все выступления, начинания, знакомства (за исключением тех случаев, когда вы не заинтересованы в лишнем внимании и сами хотите остаться в тени). Лучше посвятить эти сутки несложной плановой уборке и лечебно-профилактическим процедурам. Звезды настоятельно советуют не поддаваться новому импульсу на ночь глядя.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам ценить стабильность: она надежнее, чем рискованное новаторство. Глядя вперед, лучше рассчитывать на свои прежние беспроигрышные умения и накопленные ресурсы. Важно не терять то, что есть, не списывать со счетов вечные ценности, беречь сложившиеся персональные связи с единомышленниками. Если вас привлекают эксперименты, они должны быть исключительно плановыми.

Стрелец

Сегодня Стрельцы вынуждены чтить дисциплину и следовать долгу. Многим Стрельцам будет заранее указано место в иерархии, где им предстоит проявить исполнительность или руководительскую ответственность. Если вы боитесь потерять сложившуюся карьеру или освоенный источник ресурсов, самое время укрепить занятые позиции, подтвердить свой профессионализм, доказать свои права или персональную нужность.

Козерог

Козерогам день позволяет стабилизировать свое положение во внешнем мире и укрепить свою духовную базу. Наиболее адекватен взгляд в прошлое: широта обзора сочетается с объективностью оценок. Материальное, профессиональное и духовное будет сведено в непротиворечивую систему. А вот с планированием будущего звезды советуют не спешить: часть старых и дорогих вам принципов в нем будет уже не актуальна.

Водолей

Сегодня Водолеям нужнее не философская истина, а суровая правда жизни. Именно она поможет подвести черту под роковым сюжетом прошлого. Если вы не можете ее найти (или не готовы увидеть без прикрас), вам добавит мужества присутствие наставника или верного друга. Также, неоценимую помощь окажет опытный специалист требуемого профиля: строитель, медик, охранник, служащий сервиса, системный аналитик.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам отнестись с уважением к нуждам значимых людей, например, партнера, клиента или учителя. Другой человек может находиться в переломной фазе своей жизни, в стадии принятия судьбоносного решения. Не исключено, что ему потребуется одиночество для того, чтобы разобраться в себе, а вам - мудрое терпение для того, чтобы ему не мешать и спокойно ждать от него обратной связи.