Готовьтесь к поворотам судьбы — любовный гороскоп на 17 сентября

Совсем скоро ваши отношения перевернутся с ног на голову. Стоит подготовиться.

Овен ‌‌

Не исключено, что сегодня вас не вдохновят действия в отношении любимого человека, которые могут принести бонусы в далекой перспективе. Скорее, вы ориентированы на получение результата здесь и сейчас. Одинокие Овны, постарайтесь сохранить свой настрой и уверенность в успехе.

Телец

Если вами сегодня овладеет вдохновение, то смелее дайте волю фантазии и импровизации. Скорее всего, результаты ваших действий приятно порадуют вас обоих и внесут новизну в ваш союз. Одиноким Тельцам сегодня не стоит рисковать и идти к цели напрямую.

Близнецы

Звезды подсказывают, что Близнецам придется провести ревизию отношений со второй половинкой. Если выводы удовлетворят вас не в полной мере, поторопитесь и начните действовать. Одиноким Близнецам стоит проявить повышенную предусмотрительность.

Рак ‌‌

Этот день для Раков может стать временем повышенной ответственности в сфере любовных отношений. Возможно, что самый незначительный, на первый взгляд, поступок приведет к далеко идущим последствиям. Одиноким Ракам сегодня стоит на время отложить общение и посвятить время себе.

Лев ‌‌

Если сегодня вы будете болезненно реагировать на критику, постарайтесь понять, что любимый человек не хочет вас обидеть или расстроить. Вероятно, между вами накопились недоговоренности, с которыми пора что-то делать. Одинокие Львы, постарайтесь, чтобы в ваш план состоял из тактики маленьких шагов.

Дева ‌‌

Девы, вам стоит иметь в виду, что поступки пассии не говорит об эмоциональном отчуждении. Скорее всего, вторая половинка сейчас решает свои непростые проблемы. Для одиноких Дев сейчас самое удачное время, чтобы закреплять недавно установившийся контакт.

Весы ‌‌

В личной жизни Весы могут надеяться на улучшение ситуации. У вас получится успешно справиться со многими застарелыми проблемами. Сегодня одинокие Весы могут попасть под влияние романтического настроения. Позвольте себе небольшое любовное приключение, пусть даже оно останется без продолжения.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут озаботиться поиском справедливости, хотя на этом пути их встретят препятствия. Постарайтесь не давать в обиду вторую половинку и решительнее отстаивайте интересы вашей пары. Одинокие Скорпионы в этот день могут добиться успеха в личной жизни.

Стрелец

Некоторых Стрельцов сегодня не слишком порадует эмоциональная атмосфера в вашей паре. Впрочем, разрядить напряжение поможет разговор с любимым человеком или совместное времяпровождение. Не исключено, что одинокие Стрельцы произведут впечатление людей, которые сами не знают чего хотят.

Козерог

Сегодняшний день для Козерогов может стать счастливым, если вы будете следовать велениям собственного сердца. Попытки одиноких Козерогов контролировать ситуацию сегодня вряд ли будут успешными. Похоже, наиболее правильной тактикой будет подчиниться обстоятельствам.

Водолей

Скорее всего, сегодня вы готовы к экспериментам и нарушению привычных правил в общении с любимым человеком. Однако сейчас вам нежелательно менять что-либо в отношениях с пассией. Одинокие Водолеи могут получить предложение, от которого вам будет трудно отказаться.

Рыбы ‌‌

Если вы хотите создать для второй половинки атмосферу душевного тепла и доверия, сегодняшний день для этого идеальное время. Одинокие Рыбы, если события дня покажут, что ваши мечты несбыточны, забудьте о них без сожаления. Будьте готовы к новым поворотам в судьбе.