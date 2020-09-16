Сила, которой Всевышний наделил Раков

Рак (22.06 – 22.07) управляется Луной и относится к водной стихии. Представители этого знака считаются ранимыми и чувствительными, однако, это не совсем так. Часто они не хотят конфликтовать и быстро прячутся в «панцирь», что заставляет окружающих думать, что они обиделись. Обычно Раки чувствуют себя максимально комфортно в привычной обстановке и в кругу семьи, которую очень ценят, а вот во внешнем мире ощущают себя тревожно. Но, несмотря на такие особенности, как и у каждого знака, у Раков есть сильные стороны.

1. Предусмотрительность – одна из сильных сторон Рака. Сочетание упорства и предосторожности позволяет ему добиваться самых сложных целей. Рак никогда не пойдет «в лоб». Он не просто тщательно взвесит все «за» и «против», но и «посоветуется» со своей мощной интуицией, чтобы начать действовать в самый выигрышный момент. Эта сильная сторона в сочетании с хорошим интеллектом помогает Раку достигать задуманного.

2. Чувствительность, как ни странно, тоже относится к сильным сторонам. Она подпитывается мощной интуицией, присущей всем представителям знака и позволяет Раку тонко воспринимать людей и ситуации и действовать по обстановке. Периодически излишняя эмпатичность портит Раку нервы, но, с другой стороны, позволяет легко подстраиваться и без конфликта оборачивать любую ситуацию себе на пользу. Особенно заметно это у Раков-карьеристов: они не просто просчитывают верное решение, они «чувствуют» его кожей и ошибаются крайне редко.

3. Семья – главная опора Рака. Самоотверженности, с которой он вкладывается в семейные отношения, можно позавидовать. Рак долго и тщательно ищет свою половинку, но, если находит, делает для нее все возможное. А когда появляются дети, которых Раки просто обожают, они вкладываются в них морально и материально. Если же учитывать хозяйственность и бережливость Рака, то обычно его семья – полная чаша.

4. Творческая составляющая у Рака велика: он обладает прекрасным воображением и богатой фантазией. Если с детства это поощряется и развивается, Рак имеет возможность стать ярким представителем творческой профессии. Если же нет, то способность мыслить нестандартно, позволяет Раку находить выход из сложных жизненных ситуаций.

Если это ваш знак – опирайтесь на свои сильные стороны. Если это знак партнера, выстраивайте более комфортные отношения.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог