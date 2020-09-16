Какие тайны раскрывают горящие свечи

Смотрите видео и узнайте, о чём могут «рассказать» горящие свечи. Свечи издавна использовались в гадании, считалось, что их свет имеет магическое значение, а стекающий воск может поведать о будущем. Оказывается, и сам процесс горения свечи скрывает кое-какие тайны. Если свеча горит ровным пламенем, а подтёков почти не образуется, значит, человек живёт в благополучии и спокойствии. Но как только в жизни появляются проблемы, горение свечи меняется.

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