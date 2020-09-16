Астролог: «Этим знакам зодиака будет тяжело осенью»

С 10 сентября по 14 ноября продлится ретроградный Марс.

Этот период станет трудным для многих. Усложнит его и то, что с 14 октября по 3 ноября начнется ретроградный Меркурий. Особенно ощутят на себе это период представители огненных и воздушных знаков зодиака. О чем рассказал руководитель «Русской астрологической школы» Александр Зараев.

В огненных представителях (Овен, Лев и Стрелец) преобладает Марс, а в воздушных (Водолей, Близнецы и Весы) — Меркурий. По мнению Зараева, в этом время стоит жить по принципу «7 раз отмерь — 1 раз отрежь», при этом как можно чаще обращаться за помощью к людям с хорошо развитой интуицией. К ним, в свою очередь, относят водные знаки (Рыба, Рак и Скорпион). Астролог уверен, что в этот период у них еще сильнее активизируется дар к предвидению. При этом легче всех перенесут это время земные знаки (Телец, Дева и Козерог). И даже смогут немного подзаработать, благодаря интуиции и мудрости.

Астролог объяснил, что ретроградный Марс находится в Овне. В представленный период многие проекты будут нуждаться в новом направлении, однако процессы могут затягиваться. Астролог порекомендовал пока отложить крупные дела, так как это время не предоставит никаких долгосрочных перспектив. Особенно Зараев предостерег бизнесменов и представителей творческих профессий. Им, по его мнению, придется идти буквально по минному полю. При этом в этот период рискованно менять место работы, так как Ретроградный Меркурий может разрушить все планы.