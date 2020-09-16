На каких женщинах никогда не женятся

Совместимость по знаку зодиака играет важную роль в отношениях.

Поэтому бывает что, как ни старайся, с человеком ничего не складывается. Здесь роль играет его характер и жизненный уклад, который определяется датой его рождения. Так и получается, что у мужчин с разными знаками зодиака есть разные предпочтения по женщинам.

Представители этого знака зодиака готовы завести отношения абсолютно с любой женщиной, но невесту выбирают себе очень долго. Дело в том, что Овны очень ветрены, поэтому им нужно время «нагуляться». Даже если они найдут идеальную кандидатуру в молодом возрасте, все равно не станут заходить с ней далеко. Больше всего Овны не любят скучных девушек, которые сидят дома, поэтому они никогда не станут выбирать избранницу по тому, какая она хозяйка. Главное, чтобы она состоялась как личность и ему всегда было с ней интересно.

Эти мужчины сами не знают, чего хотят, поэтому их выбор невозможно предугадать. Прежде всего стоит понять, что Тельцы любят глазами, поэтому они никогда даже не посмотрят на скромную девушку с невзрачной внешностью. Они ценят комфорт, поэтому с будущей супругой им должно быть спокойно. Телец не станет быть с той, которая не сможет хранить домашний очаг и встречать его после работы. Им точно не подойдут карьеристки и женщины, которые не готовы ухаживать за собой.

Романтичные Близнецы стараются держаться подальше от скучных женщин, но для них не нужно подрываться с кровати и бежать к друзьям на вечеринку. Эти мужчины хотят, чтобы дама разделяла их интересы и умела слушать. Если вы сможете выдержать его монолог на экзистенциальные темы, то вы ему уже подойдете. Главное, не игнорировать его внутренние переживания и чувства.

Мужчины-Раки идеально созданы для свадьбы. Им не нужно гулять, они просто жаждут стабильности, но при этом не готовы жениться на первой встречной. Ему важно, чтобы его избранница была для него, как мама – добрая и могла успокоить. От холодной и черствой снежной королевы он будет держатся подальше, а, если любовь затянет его, то точно скоро сбежит к более мягкой и нежной девушке.

Львы любят шик и роскошь, поэтому с первого взгляда могут понять, сложится ли у них что-то с этой девушкой или нет. Как правило, они добиваются той, что находится в центре внимания в любой компании. Однако если вы не обладаете достаточно выдающимися внешными данными, этого мужчину можно зацепить харизмой и эпатажем. Не нужно облачаться в бриллианты и золото, достаточно показать ему, что вы можете покорить его сердце.

Всем известно, что Дева – самый чистоплотный знак зодиака. Поэтому он никогда не женится на неряхе. А если она и затащила его под венец, он будет несчастлив – начнет ходить за ней по квартире и убирать немытые кружки и подшучивать. Этот мужчина готов и сам заниматься домашними делами, но девушка, которая раскидывает по квартире мусор и ходит в грязной одежде, будет его постоянно раздражать.

Представители этого знака любят заряжаться энергией от других людей, поэтому Весы никогда не женятся на девушке, которая любит поныть и вечно всем недовольна. С ней мужчина-Весы будет чувствовать себя ужасно, как и девушка, у которой не будет надежного плеча рядом. Весы ищут себе наиболее жизнерадостного человека, чтобы он сопровождал их и помогал, когда дела идут совсем не так, как хотелось бы.

Самый желанный и раскрепощенный знак зодиака Скорпион никогда не станет связывать свою жизнь с доступной женщиной. Этому мужчине нужна бесконечная игра, чтобы он мог добиваться своего объекта желаний. Если вы уже состоите с ним в отношениях, никогда не намекайте на свадьбу. Пусть он думает, что вам это не нужно, тогда у него включится азарт и он сделает самое невероятное предложение.

Стрельцам нужна яркая женщина, которая сможет воплотить все его мечты и желания. Если вас мама всю жизнь готовила к тому, что вы не будете работать, а достаточно сидеть дома, убирать и готовить, то вы Стрельцу точно не подойдете. Яркая и эффектная женщина, которая сможет задавить его своим потенциалом – вот, кто действительно ему нужен.

Ветреная женщина, которая не следит за собой, точно не подойдет Козерогу. Если вы из тех, кто любит ночные клубы, выпить пару бокалов с подругами и просыпаться вечером после бессонной ночи, то Козерог от вас точно сбежит. Они ценят ответственность и верность, а еще спокойствие и уют, поэтому им нужна та, кто сможет организовать не только себя, но и его.

Если одним мужчинам нужно, чтобы за ними присматривали, то другие категорически отказываются от таких. Женщина, играющая роль мамочки с гиперконтролем никогда не сможет стать женой Водолея. Он ненавидит постоянные сообщения и звонки с текстом: «Где ты? Скоро будешь? Я приготовила твой любимый суп». Если вы шлете такие сообщения, то домой он точно не захочет возвращаться.

Мужчина, рожденный под знаком зодиака Рыбы, не сможет терпеть женщину, которая сама еще ребенок. Им нужна забота, которую сами они не в состоянии дать кому-то. Если фраза «я устала и хочу на ручки» про вас, вы смотрите мультики и любите, когда возлюбленный приносит на свидание шоколадку, то мужчина этого знака зодиака вам этого дать не сможет, как и вы ему то, что он хочет.

Алевтина Кузнецова