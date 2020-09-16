Индийский провидец предсказал наводнение

Не так давно своим предсказанием смог удивить весь мир индийский пророк Абигья Ананд.

Он предупреждал о наступлении эпидемии Covid-19. А теперь Ананд с уверенностью заявляет, что 21 декабря этого года в 21:21 произойдет противостояние Юпитера и Сатурна, в связи с чем жители планеты ощутят это событие, в ближайшее к нему время.

Ранее похожее заявление делала болгарская провидица Ванга. Она говорила, что наступит «День Пяти Двоек», тогда «каждый сможет увидеть себя в зеркале». Провидица называла этот день зеркальным. Так и получается, что события о которых говорит Ананд, произойдут чуть позже, то есть 22.12.2020 — это и есть день пяти двоек.

При этом провидица предсказывала, что что-то тяжелое коснется Земли, в результате чего может наступить глобальное наводнение. Вероятнее всего, что разлившаяся вода и станет тем самым зеркалом, о котором она предупреждала. А голод, о котором говорил Ананд, скорее всего будет вызван затоплением сельхозугодий.

При этом вспоминаются и слова «Спящего пророка» Эдгара Кейси, который предсказывал разлив вод и затопление огромных территорий.

О наводнении предупреждал и Нострадамус. Он говорил о том, что случится событие, которое сдвинет земную кору. И тогда из недр земли вырвутся тепло и жар. Из-за чего растают вечные льды и вода заполнит всю планету.

В своем прогнозе индийский пророк указал на то, что наиболее защищенные географически страны станут помогать тем, кто оказался в бедственном положении. Мальчик предостерегал от лишних трат и заявлял о том, что прежние ценности скоро обесценятся. К тому же случится экономический кризис, который станет самым сильным за последние десятилетия.

Ананд объяснил, что изменить события нельзя, однако можно изменить свое отношение к ним. Стоит быть готовыми к этому и не гнаться за материальными благами, которых можно лишиться в любую секунду. По мнению мальчика, стоит заняться саморазвитием, расти духовно и больше времени проводить в кругу близких.

Человечество должно принять посыл космоса, как считает Ананд. Ко всему он предупредил, что к зиме коронавирусная инфекция снова усилиться. Он объяснил, что планета дала нам передышку, однако вскоре произойдет новый удар, даже более тяжелый, по его мнению. Он говорил о мутации инфекции и волне заболевания, с которой не сравнится прошлая эпидемия.