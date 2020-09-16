Назван топ-3 глуповатых мужских знака зодиака

По мнению астрологов, среди мужчин есть три основных знака, которые чуть глупее всех остальных, из-за чего на них сложно положиться.

Не стоит надеяться на хороший результат в случае просьбы помощи у мужчины-Рака, который будто был создан для мечтаний и отдыха. Отмечается, что представителям этого знака зодиака комфортно в том положении, в котором они находятся. Делать что-то для собственного развития они вряд ли будут, поскольку Раки не хотят вылезать из своего панциря.

Обаятельные и харизматичные мужчины-Львы живут под маской излишней самоуверенности. С ее помощью они стремятся скрыть отсутствие остроты ума. Несмотря на то, что Львы признают свои недостатки относительно умственных способностей, что-то менять в себя они тоже не спешат. Астрологи советуют воспринимать таких мужчин как напарника по веселью и легкости, а не как собеседника на серьезные и глубокие темы.

Мужчинаы-Козероги кажутся окружающим загадочными и высокодуховными. Однако причина в том, что они так пытаются обработать все сказанное их собеседниками несколько минут назад. При этом если намекнуть Козерогу, что пора взять книгу в руки, в ответ они наговорят много о чужих «примитивных умственных способностях».