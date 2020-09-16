Самые крепкие пары по знаку зодиака

Чей союз нельзя разбить даже самым страшным скандалом?

10 место

Прочный союз сложится у мужчины-Стрельца и женщины, родившейся под знаком Близнецы. Они оба являются экстравертами и жить не могут без общения. У этой пары все друзья будут общими, так как и Стрелец, и Близнецы очень коммуникабельны, они способны поддержать любую тему для разговора. Им никогда не будет скучно вместе.

9 место

Одна из самых романтичных пар — Рыбы и Рыбы. Их отношения даже через многие годы могут оставаться такими же трепетными, как и через неделю после знакомства. Для них обоих крайне важна заинтересованность в своей второй половинке. И Рыбы умеют удивлять, каждый день о них можно узнавать что-то новое. В этом кроется основной секрет их счастливых отношений.

8 место

Сильной женщине-Овну нужен мужчина, который будет еще сильнее. На эту роль отлично подойдет мужчина, родившийся под знаком Льва. Целеустремленный и решительный Лев сумеет совладать с непростым характером своей второй половинки и стать настоящим главой семьи. У Овна и Льва обязательно получится построить крепкую и дружную семью.

7 место

На первый взгляд кажется, что у женщины-Девы с мужчиной-Скорпионом нет ничего общего. Дева — это педантичный человек, который предпочитает размеренный ритм жизни. Скорпион же источает энергию, он не усложняет свою жизнь всевозможными правилами. Но их объединяет желание построить крепкую семью, в которой будет царить верность, забота и взаимоуважение.

6 место

Максимально комфортно будут чувствовать себя вместе представители таких знаков зодиака, как женщина-Водолей и мужчина-Весы. Сходство темпераментов дает этой паре большие шансы на долгие и крепкие отношения. Оба спокойные, они умеют решать конфликты мирным путем, без истерик и скандалов. Объединяет их и такое качество, как любознательность. Водолею и Весам всегда есть что-то, о чем можно поговорить.

5 место

В этих отношениях царит гармония. Женщина-Близнецы и мужчина-Рыбы прекрасно дополняют друг друга. Близнецы любят говорить, а Рыбы — прекрасные слушатели. Близнецы приносят в отношения энергию, а Рыбы — спокойствие. Если представители этих знаков зодиака полюбят друг друга, у них не будет препятствий, чтобы построить счастливую жизнь вместе. Оба они не упрямы, поэтому если возникает конфликт, готовы идти на компромисс.

4 место

Довольно прочный союз может сложиться у мужчины-Льва и женщины-Стрельца. Оба они энергичны, открыты для всего нового и не сидят на месте. Лев и Стрелец прекрасно работают в команде. Если эти двое имеют общую цель, они обязательно достигнут желаемого результата, помогая друг другу. Если в такой паре возникают конфликты, то сохраняется напряженная обстановка недолго, Лев и Стрелец отходчивы, они быстро идут на примирение.

3 место

Общие жизненные принципы помогают женщине-Тельцу и мужчине-Козерогу находить взаимопонимание. Козерог в этой паре является мотиватором, а Телец помогает своему любимому человеку более реально смотреть на многие вещи. В быту у представителей этих знаков зодиака идеальная совместимость, оба они стараются сделать жизнь своей семьи более счастливой, обеспечить комфорт и финансовое благополучие.

2 место

В этой паре царит взаимопонимание, спокойствие и гармония. Женщина-Рак и мужчина-Весы не любят устраивать скандалы и не прожигают жизнь. Они оба ценят стабильность, любят строить планы и искать лучшие пути их воплощения. Схожий взгляд на мир помогает этим возлюбленным избегать конфликтов, а благодаря общим интересам им не скучно проводить время вместе.

1 место

Если вы попали под влияние стереотипов, то вас удивит, что на первом месте оказалась именно эта пара. Скорпион и Скорпион — отличная команда. Это две сильные и целеустремленные личности, готовые пойти на все ради любимого человека. Конечно, между ними будут ссоры, но все мелкие неприятности меркнут на фоне огромной любви и преданности в этой паре. Скорпионы умеют любить, их чувства не угасают на протяжении всей жизни.