Ванга предсказала, кто победит пандемию коронавируса

Знаменитая болгарская ясновидящая и целительница Ванга, которая жила в XX веке, давала много пророчеств относительно мировых потрясений.

По некоторым данным Ванга предсказала теракты 11 сентября, смерть Сталина и аварию на подлодке «Курск». В ее пророчествах нашли слова о начале пандемии коронавируса и о том, кто и когда ее победит. Конечно, слова Ванги трактуют по-разному, но ее предсказание очень хорошо описывает пандемию коронавируса.

Предсказание о пандемии

«С Востока от желтых людей придет забытая болезнь, которая коснется миллионов человек. Там, где это начнется, острый период будет длиться три месяца»

Предсказательница описала, что болезнь придет к человечеству с востока, от «желтых» людей, имея виду азиатскую расу. С острым периодом в три месяца тоже понятно – во всех странах, которые сильно затронула пандемия, карантин длился около трех месяцев.

Что касается забытой болезни, возможно, Ванга трактовала новый коронавирус как чуму или как испанку. Некоторые уверены, что под этим ясновидящая имела в виду то, что COVID-19 похож на атипичную пневмонию, вспышка которой произошла в Китае в 2003 году.

Кроме того, она предсказала, что на создание вакцины и на победу над болезнью уйдет не меньше года. Такие же прогнозы назвала ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в начале пандемии. Несмотря на то, что некоторые версии вакцины уже есть, в мире сохраняется пандемия коронавируса – в одних странах ожидают вторую волну заболеваемости, а в других ограничения вводят уже во второй и даже в третий раз.

Как заявляла Ванга, страшная болезнь придет «в зеркальный год пяти двоек». О каких пяти двойках говорила ясновидящая, расшифровать никто не смог, но пандемия началась в зеркальном 2020 году.

Кто победит COVID-19

В этом же предсказании Ванга назвала страну, которая будет лидировать в борьбе с коронавирусом. По словам ясновидящей, ей станет Россия.

Возможно, ее слова и стоит воспринимать всерьез, так как Россия стала первой, кто зарегистрировал вакцину от коронавируса. Кроме того, смертность от COVID-19 в РФ значительно ниже, чем в других странах, что и может сделать эту страну одной из первых, кто победит пандемию.

Алевтина Кузнецова