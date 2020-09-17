Почему с возрастом меняется ощущение времени

Ученые Калифорнийского университета определили, что за восприятие временных промежутков отвечают нейроны теменной коры.

При этом повторяющиеся периоды изменяют их восприимчивость.

Ученых заинтересовала так называемая надкраевая извилина, находящаяся в теменной доле головного мозга. В рамках исследования специалисты с помощью аппарата фМРТ контролировали активность мозга 18 участников. В ходе испытания которым было предложено тестирование на различие временных промежутков. Тест был представлен участникам в 3-х вариантах.

В 1 варианте исследуемые видели на экране серый круг от 350 до 650 мс — а затем слышали звуковой сигнал длительностью 500 мс. 2 и 3 вариант предполагали включение фазы адаптации — круг появлялся 30 раз подряд, на фиксированные промежутки по 200 мс и 700 мс. Таким образом ученые «настраивали» мозг на восприятие коротких и длинных стимулов. Во всех вариантах тестирования участники должны были определять нажатием кнопки, какой из стимулов был длительней — серый круг или звук.

Оказалось, что в результате адаптации в головном мозге изменялось восприятие промежутков времени. Если осуществлялась адаптация к коротким стимулам, последующие отрезки казались длиннее, чем они были на самом деле. И наоборот, если осуществлялась адаптация к длинным — зрительный сигнал воспринимался как более длительный, чем слуховой.

Аппарат МРТ определил сниженный ответ височной доли на короткие сигналы в результате адаптации к ним и такую же реакцию на длительные сигналы. Изменение активности коррелировало с ошибками в оценке участниками длительности сигналов.

Вероятнее всего, то же самое происходит с оценкой людьми промежутком времени — при многократном повторении фиксированных промежутков нейроны уменьшают свою реакцию на них, и мы менее объективно начинаем оценивать их реальную длительность.