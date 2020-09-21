Психолог: «Пора сказать «хватит» нарушителям наших границ»

Вторжение на собственную территорию вызывает массу негативных эмоций, становится причиной плохого самочувствия и испорченных отношений.

Как обозначить собственные границы, разберемся с психологом Натальей Кузнецовой.

В первую очередь начать нужно с признания факта нарушения границ. Как только получится установить неоднократные попытки окружающих играть на вашей территории по своим правилам, придет осознание того, что безвизовый режим пора закрывать. Проще говоря, человек должен сам признать, что позволяет другим нарушать свои границы, увидеть истоки проблемы, а уже после взяться за ее решение.

Что такое личные границы?

Личные границы — величина переменная. У кого-то они четкие, у кого-то, напротив, размыты. При этом они могут меняться в зависимости от внутренних ощущений. Как понять, что границы нарушаются? Тут главным критерием служит внутренний комфорт.

- вам сложно отказывать и говорить нет;

- с большим трудом вы выдерживаете негативные эмоции;

- вам тяжело выражать злость;

- вы склонны к зависимостям, в том числе любовным;

- вы находитесь в деструктивных отношениях («хочу уйти, но...»); - - вы зависите от чужого мнения;

- вы живете с людьми, злоупотребляющими алкоголем, наркотиками, играми и прочими видами зависимостей;

- вы часто обижаетесь на других или подавляете эту обиду;

- вы соглашаетесь работать за низкую плату, зная, что работа стоит дороже;

- вам бывает стыдно или неудобно за свои желания, потребности; - вам проще понять другого, но не себя;

- вы в своей жизни не на первом месте, а жертвуете временем, деньгами и силами для других (родителей, мужа/жены, детей, друзей).

По сути, граница — это очень четкая грань между внутренним и внешним миром. Интимное остается всегда внутри, но как только кто-то извне вторгается в это пространство, возникает целая гамма неприятных ощущений, пропадает чувство уверенности и комфорта. Соблюдение личных границ очень связано со способностью человека прислушиваться к себе, слышать свои потребности. Как только кто-то пытается навязать свою точку зрения, убедить в неправильности ваших взглядов, нарушается баланс и возникает дискомфорт.

Предположим, вы привыкли после работы побыть дома в спокойной обстановке. Но ваши близкие настаивают на активном времяпрепровождении. Или вы любите документальное кино, а родные настаивают на просмотре боевиков. Значит ли это, что родственники и друзья с каким-то злым умыслом намеренно делают то, что вам не нравится? Отнюдь. Ведь чтобы границы не нарушались, важно, чтобы окружение четко понимало, где они проходят. А потому необходимо их сначала выстроить, а после обозначить публично.

Для начала стоит лично для себя прописать индивидуальные правила. Список может быть неограниченным, начиная от каких-то общих тезисов и заканчивая нормами, по которым вы проживаете свои будни и при этом чувствуете себя счастливым. Будет справедливо, если об этих правилах вы сообщите своему окружению. Правила могут меняться время от времени, и это нормально.

Обозначить личные границы можно и другим способом, отталкиваясь от ощущения дискомфорта. Каждый раз это неприятное чувство выполняет роль лакмусовой бумажки, свидетельствуя о том, что пора сказать «стоп». Это и будет обнаружением личных границ, которые нельзя переступать.

Конечно, это не значит, что нарушения личного пространства полностью исчезнут, стоит лишь обозначить границы. Родственники, коллеги, супруги, родители так или иначе будут посягать на вашу территорию. Главное — вовремя остановить этот процесс. В противном случае деструктивное чувство внутри будет лишь нарастать, отнимая силы и здоровье.

Как общаться с близкими

Практически ежедневно каждый из нас сталкивается с ситуацией нарушения личных границ. Советы, о которых не просили, жалобы или неприятные новости — собеседники очень часто пытаются самоутвердиться за чужой счет, выдавая непрошеные рекомендации, или сливают негатив. В этой ситуации можно мягко, но четко заявить о своей позиции. Помогут фразы: «Спасибо за рекомендацию, но у меня достаточно сил справиться самостоятельно»; «Я взяла за правило говорить только о позитивных новостях». Высока вероятность, что такая перемена не останется незамеченной. Как только близкие почувствуют ограничения, они, безусловно, предпримут попытки вернуть все на привычные места. Нужно найти в себе силы не поддаваться на провокации. Если ваше желание не смотреть боевик объясняют нелюбовью к супругу или ребенку, то важно дать понять близким, что любовь к ним не стала меньше. «Я очень тебя люблю. А кино я не хочу смотреть, поскольку устала. Я отдохну, а после мы вместе проведем время».

На первых порах можно завести блокнот и фиксировать в нем все ситуации, которые вызвали негативную реакцию. Можно составить список стоп-фраз, которые помогают в часто повторяющихся ситуациях. В конечном итоге блокнот превратится в свод правил, которым вы следуете и чувствуете при этом внутренний баланс и уверенность.

Однако отстаивание личных границ вовсе не значит, что человек должен превратиться в эгоцентричное существо, зацикленное на себе. Сохраняя собственные границы, человек накапливает силы, живет в балансе и имеет достаточно ресурсов жить в гармонии с окружающим миром и помогать, когда об этом просят.