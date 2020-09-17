Приметы и суеверия о рыжих котах

Кошек почитали с древних времен не только за способность охранять хозяйство от грызунов, с ними было связано много поверий и народных примет, при этом окрас шерсти кошек всегда имел особый смысл.

Какие блага приносят в дом рыжие кошки?

Характер рыжего кота

Оказывается, рыжими рождаются в основном коты, поэтому они встречаются редко. Ведь естественный отбор больше сказывается на котах, которым приходится драться между собой за кошек. Кошки же отличаются большей живучестью и осторожностью, которой наделила их природа для воспроизводства потомства.

Рыжие коты отличаются не самым простым характером, особенно огненно-рыжие с зелеными глазами. Когда им что-то не нравится, они могут портить когтями вещи, шкодить и носиться по дому. Это означает, что котику не хватает вашей заботы и внимания. Если вы подарите ему истинную любовь и доброе отношение, то все наладится.

Приметы о рыжих котах

Рыжий окрас шерсти таких котов с древности ассоциировался у людей с лучами солнца и с золотыми монетами. Поэтому рыжих котов заводили в домах для привлечения удачи и богатства. Особенно полезны будут рыжие коты тем людям, которые сами имеют волосы рыжего цвета. Но существуют и другие приметы, связанные с рыжиками: Если кот усиленно облизывает человека, то он тем самым пытается удалить болезни и негативную энергию.

Если кот все время стремится улечься вокруг головы человека, то он хочет отогнать от него смерть, а если ложится у ног, то пытается излечить недуги.

Если рыжий кот прилег к животу беременной женщины, то роды у нее пройдут благополучно, а ребенок будет здоровым.

Умывание рыжего кота на пороге дома или на подоконнике говорит о том, что скоро пожалуют добрые гости.

Если рыжий кот чихнул на коленях у человека, то это к скорой удаче и получению приятного известия.

Когда рыжий кот трется о ваши ноги, не отгоняйте его, он тем самым снимает с вас отрицательную энергию.

Когда вам подарили рыжего котенка, надо оставить дарителю символическую плату за него, тогда он принесет в дом удачу.

Часто молодоженам дарят рыжего котенка на счастье и благополучие, чем ярче рыжий цвет шерстки, тем лучше.

Если рыжик во сне перебирает лапками, он отгоняет злых духов от вас и от вашего жилища.

К чему рыжий кот приходит в дом

Рыжики приходят в дом однозначно к счастью и позитивным переменам. Они чувствуют, что в этом доме живут хорошие люди, которые нуждаются в их помощи. Рыжего кота надо встретить ласково, покормить, напоить водичкой и ни в коем случае не прогонять. Ведь он принес вам радостную весть, что скоро ваша жизнь наладится.

Не обязательно пускать его во все комнаты, но принять с уважением такого гостя просто необходимо. Возможно, что он сам надумает уйти, но обижать, кричать и топать ногами категорически не рекомендуется. Такими действиями вы надолго прогоните удачу из своей жизни.

Если же рыжий кот сам пришел и решил остаться у вас, то это очень добрый знак, предвещающий достаток и финансовое благополучие в доме. Надо хорошо ухаживать за рыжиком, холить и лелеять его, и тогда будете жить, не зная нужды.

К чему найти рыжего котенка

Если вам на улице встретился рыжий котенок, то это предвещает скорую прибыль и удачу в любых делах. Если котенок не имеет хозяина, то стоит забрать его домой и хорошо за ним ухаживать. Тогда счастье, достаток и благополучие станут вашими верными спутниками. При этом важно, чтобы котенок сам захотел пойти за вами, для этого приманите его вкусной едой.

Рыжий кот — лекарь

Рыжики слывут отличными домашними лекарями. По поведению рыжего питомца можно определить, в какой части тела имеются проблемы, причем коты не только диагностируют их, но и пытаются лечить. Вот по каким признакам можно это понять: Кот засыпает у ваших ног.

Рыжий кот часто лижет вам руки.

Принюхивается к воздуху вокруг вашей головы.

Пытается расположиться поближе к вашей голове.

Ложится на любое место на вашем теле и мурлыкает.

Если рыжий кот полежит на ваших коленях, то он очистит тем самым вас от негатива. Так же считается, что рыжий кот может забрать от тяжело болеющего домочадца смерть. Кот уходит на время из дома, человек выздоравливает, а кот потом может вернуться.

Предупреждения об опасности

Кошки часто на интуитивном уровне чувствуют приближение какой-либо опасности, особенно рыжие. О предстоящих природных катаклизмах кот может предупреждать своим паническим поведением. Он бегает, прячется, издает страшные вопли. Такое часто наблюдается перед землетрясением.

Если перед выходом из дома кот преграждает вам путь и старается не выпустить вас из дома, он чувствует, что в дороге вас ждет опасность. Кот может тревожно мяукать и даже шипеть. В таком случае лучше отложить свое дело и остаться дома, а если так поступить невозможно, то надо быть крайне осторожным в этот день.

Если рыжий кот дорогу перейдет

Всем известно, что переход дороги черным котом сулит неприятности. Встреча с рыжим котиком приносит только положительные события: Если кот перебежал дорогу слева направо мужчине, то его ожидает скорая встреча с любимой женщиной, а если кот пробежал справа налево, то будет легкий флирт.

Если рыжик перешел дорогу женщине, то ее ожидает романтическое свидание и приятное времяпровождение.

Если по пути вам встретились несколько рыжих котов, то это знак предстоящих счастливых перемен в жизни.

Если внезапно у рыжего котика встала дыбом шерсть, он рычит и пятится назад, это может означать, что он увидел «барабашку» и сигнализирует вам об этом.

В народе считается, что рыжие коты могут отлично поладить с домовыми.

Рыжие коты могут стать настоящим оберегом для вашего дома, ведь они приносят в дом столько позитива.