Будьте рядом — любовный гороскоп на 18 сентября

Сегодня партнер будет нуждаться в вашей поддержке.

Овен ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут Овнов к пересмотру мировоззрения. То, что вам раньше казалось непреодолимой проблемой, сейчас может выглядеть как несущественное препятствие. Одинокие Овны, не жалейте времени на изменение стиля в одежде и поведении.

Телец

В личной жизни Тельцов может произойти немало приятных событий. Скорее всего, вы сможете увидеть новые, блистательные перспективы вашего союза. Одинокие Тельцы, не стоит чересчур открываться малознакомому человеку, пока вы не уверены в серьезности его намерений.

Близнецы

Близнецы и их пассия независимо от длительности отношений почувствуют себя так, как будто они только что познакомились. Звезды советуют постараться продлить этот романтический настрой, отложив дела в других сферах жизни. Новое знакомство подарит одиноким Близнецам радость и надежду.

Рак ‌‌

День сулит победу Ракам в сфере личной жизни, но при условии, что они не будут настроены консервативно. Помимо этого, постарайтесь действовать самостоятельно, не опираясь ни на чьи советы. Одинокие Раки, воспользуйтесь благоприятным моментом для того, чтобы сделать рывок в устройстве личной жизни.

Лев ‌‌

Львы, попробуйте вести себя более сдержанно и умеренно выражать свои чувства. Это поможет снизить напряжение, которое, возможно, с утра мешает вашему общению. Одинокие Львы, сегодня попробуйте вести себя более ярко и непринужденно, чем обычно.

Дева ‌‌

Звезды не исключают вероятности, что в любовной жизни некоторых Дев сегодня может быть поставлена финальная точка. Однако это может случиться только в том случае, если вы осознаете, что отношения полностью исчерпали себя. Одинокие Девы, смелее налаживайте контакт с потенциальным партнером.

Весы ‌‌

Если вы чувствуете, что вам не хватает естественности и легкости в отношениях с объектом вашей страсти, то сегодня у вас будут возможности для оживления вашего общения. Одиноким Весам стоит избегать ненужных встреч с представителем противоположного пола.

Скорпион

Для Скорпионов этот день благоприятствует конструктивному выяснению отношений с любимым человеком. Одиноким Скорпионам следует отдавать предпочтение серьезному общению на важные жизненные темы, особенно брака, и обменяться с партнером мнениями по ключевым позициям.

Стрелец

Стрельцам будет трудно удержаться от разочарования, если непредвиденные обстоятельства внесут хаос в тщательно продуманные детали. Одинокие Стрельцы, постарайтесь в мечтах не заглядывать в далекое будущее. Сейчас вы не объективны и можете увидеть перспективы не вполне беспристрастно.

Козерог

Скорее всего, Козерогов ожидает довольно сложный день. Отношения с объектом вашей страсти будут держать вас в напряжении из-за эмоциональных вспышек обеих сторон. Одиноким Козерогам сегодня стоит заняться достижением душевного равновесия.

Водолей

Сегодня постарайтесь взять часть забот на себя и позвольте любимому человеку отдохнуть и нормализовать свое состояние. Одинокие Водолеи, скорее всего, не останутся равнодушными к чужим переживаниям и захотят посильно помочь представителю противоположного пола.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам сегодня позаботиться, чтобы вторая половинка не испытывала недостатка знаков внимания с вашей стороны. Одинокие Рыбы, пусть завистники упрекают вас в нескромности. Но вы хорошо понимаете, что для устройства личной жизни немного саморекламы не помешает.