Кидайтесь в романтические авантюры — любовный гороскоп на 21-27 сентября

Любовный гороскоп на неделю 21-27 сентября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Со 2 половины недели Овнам придется чаще считаться с волей своих партнеров, учитывать их мнение и беречь самолюбие. Овны, которые претендуют на единоличное лидерство и пытаются рулить в отношениях, значительно усложнят себе задачу. Тест на равновесие интересов в паре ожидается в четверг и пятницу.

Телец

На этой неделе напряженные минуты в любовных отношениях ждут Тельцов в понедельник, субботу и воскресенье. Позитивными или деструктивными будут впечатления, зависит от того, насколько гармонично выстроен ваш союз. Вас может поджидать и волнующий всплеск страсти, и внезапная ссора на почве ревности.

Близнецы

В будние дни этой недели влюбленным Близнецам не стоит откладывать развитие отношений, а свободным Близнецам лучше пользоваться настроением для флирта. Даже ограничения и условности не помешают знакомству или ходу романа, возможны подвижки и новые приятные моменты. В выходные переоцените ситуацию.

Рак ‌‌

Для влюбленных Раков это неделя сюрпризов и свежих ощущений, она может сподвигнуть их на сумасбродные неожиданные поступки. Звезды предупреждают, что эффект от новых знакомств, любовных авантюр и сексуальных экспериментов способен не только взбодрить вас, но и разочаровать (особенно, в выходные).

Лев ‌‌

На этой неделе у Львов сохраняется поле для любовного маневра, чем звезды и советуют пользоваться. Новые инициативы и знакомства (особенно, со смелым авантюрным привкусом) уместны в среду и субботу. В воскресенье обязательно учтите новые нюансы в общении: появятся скрытые психологические ловушки.

Дева ‌‌

На этой неделе Девы могут принять за любовь то, что ею не является: дружбу, внезапный интерес к новому лицу. Чтобы не попасть в ловушку, не торопите события. Возможно, уже в воскресенье что-то остудит ваш пыл. Например, полученная о человеке информация или ваше личное критическое наблюдение за ним.

Весы ‌‌

На этой неделе влюбленные Весы почувствуют новый прилив энергии и захотят играть с партнером на равных. Стоит активнее пускать в ход свои преимущества, вскоре часть из них вы утратите. Вполне гармоничны для вашей любовной инициативы вторник и среда (а также воскресенье, если вы готовы к сюрпризу).

Скорпион

На этой неделе звезды советуют Скорпионам повременить с интимной перепиской и предложениями, новыми романтическими знакомствами, а также со словесным выражением нежных чувств или, наоборот, накопившихся претензий. Окажется не слишком удачным ваш выбор места, времени, лексикона или способа связи.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам лучше поспешить с намеченным быстрым свиданием, срочным любовным смс или предложением, так как следующего подходящего периода придется ждать долго. Для любовной инициативы удачны вторник и среда. Романтический уик-энд вас также порадует, особенно, если вы любите сюрпризы.

Козерог

Эта неделя благоприятна лишь для тех Козерогов, которые ищут новых ярких впечатлений в любви и готовы ради них рискнуть. Но им придется постараться, чтобы их заметили. Неверная тактика или неудачное стечение обстоятельств могут привести к досадному несовпадению с теми, кому они симпатизируют.

Водолей

На этой неделе звезды советуют Водолеям проявлять любовную активность во вторник и среду. В выходные стоит удвоить внимательность в части общения: поддавшись непреодолимому желанию познакомиться, написать письмо или сделать предложение, вы можете выбрать для этого неудачный момент или неверный тон.

Рыбы ‌‌

На этой неделе влюбленным Рыбам не стоит торопиться с признаниями, важными предложениями и откровенными личными разговорами. Рыбам, пребывающим в активном поиске партнера, звезды советуют не спешить с новыми экзотическими знакомствами (в том числе, по удаленной переписке и на иностранных сайтах).