В спорах рождается истина — гороскоп на 18 сентября

1-2 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и Меркурия в знаке Весов обеспечит нужный настрой для общения, поможет поддержать диалог, обменяться мнениями, сделать комплимент.

Важно различать нюансы: разговор может начаться как с прямого честного запроса, так и с провокации. Непрочны договоренности: в любой момент собеседник может сместить смысловые акценты или взять свои слова назад. Хорошо обсуждать моду, этикет, бьюти-тренды, присматривать подарки, духи и косметику. Неплохой момент для посещения салона красоты, подбора мелких стильных дополнений к базовому образу, поиска оформительских и дизайнерских решений.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам предстоит быть дипломатами. С самого утра им полезно быть готовыми к диалогу и следить за балансом сил. Замечание или приглашение к беседе может исходить от других, а от вас важнее самоконтроль при обратной связи. Если вы не сдержите своих чувств и пойдете в атаку, ничто не помешает обвинить именно вас в нагнетании разногласий (особенно, если первый ход собеседника был мирным).

Телец

Сегодня Тельцам имеет смысл отложить стратегические инициативы и заняться рутиной. Успехи в текущих делах зависят от умения договариваться и вызывать симпатию. Это условие должно выполняться первым, если вы работаете в сфере услуг, красоты, консультирования или обратились в подобный сервис. Не стоит заострять внимание на принципиальных разногласиях, если нужно поладить с кем-то «здесь и сейчас».

Близнецы

Близнецам этот день принесет динамику и в текущих делах, и в личной жизни. Ситуация станет более напряженной, но и рычагов для управления ею у вас станет больше. Вы сможете пустить в ход свое обаяние, энергию, деловую хватку, литературные или другие таланты, а попутно умудритесь ловко балансировать между противоречиями. Будет идти по нарастающей активный обмен идеями, комплиментами или шутками.

Рак ‌‌

Раков день приглашает активнее общаться с партнерами и домочадцами. Может появиться повод для обсуждения семейных или брачных проблем, жилищных обстоятельств. Ключом к ситуации станет дипломатичность, а обязательным условием достижения цели - тот или иной компромисс, хотя бы временный. Важно знать меру, соблюдать этикет и вовремя останавливаться, если затронуты болезненные фундаментальные темы.

Лев ‌‌

Сегодня обстановка вокруг Львов располагает к приятному общению. Не стоит терять время, если вы хотите обратиться с просьбой, поделиться мнением или обратить на себя чье-то внимание. Благоприятно обсуждение тем, связанных с модой, красотой, искусством, мирными развлечениями, с одеждой, косметикой, украшениями. Отдельный интерес представят детали: тонкости цен или этикета, изысканные аксессуары.

Дева ‌‌

В ситуациях этого дня будут проверяться дипломатические способности Дев. Школой дипломатии может стать шоппинг, а тестом на умение договариваться - разговор на злободневную финансовую тему, общение по поводу товаров или услуг. Перед любым шагом рекомендуется взвесить варианты. Хорошо присматривать подарки, одежду, украшения. Нежелательны крупные траты и долгосрочные материальные договоренности.

Весы ‌‌

Сегодня одна из главных потребностей Весов - общение. Целью дня могут стать переговоры, знакомства, обмены мнениями. Многие Весы окажутся приятными собеседниками, будут отлично владеть искусством двойственного комплимента, приемами мягкой и жесткой риторики. В течение дня тяга к контакту будет возрастать, не исключено, что пик вашей общительности и кульминация беседы придутся на поздний вечер.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам прислушиваться к чужим беседам, чтобы иметь материал для сравнений. А вот напрямую лучше ни о чем не спрашивать: можно получить противоречивые или несерьезные ответы. Это день светских любезностей или взаимных словесных игр, искренний доверительный разговор маловероятен. Также, это не самое лучшее время для договоренностей, особенно, на предмет помощи и обмена.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит побыть среди людей: навестить друзей, посетить мероприятие. Хорошо поддерживать партнерство, вести словесный флирт, прикидывать общие планы на будущее. Лучше остаться в рамках светских приличий, не углубляться в серьезные темы и не обсуждать принципиальные детали. Прелесть момента - в праве взять слово назад, так как твердые долгосрочные договоренности пока под вопросом.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит искать идеальный рецепт стабильности: его нет. В любой сфере лучше настроиться на динамический баланс и стараться всячески его поддерживать. Главным инструментом регулировки равновесия вплоть до ночи будет приятное общение. Звезды советуют тщательнее выбирать момент для совещания, предложения, запроса, разговора с партнером или работодателем, отправки важного письма.

Водолей

Водолеям день может принести новости издалека. В потоке сообщений многим Водолеям встретятся комплименты, шутки, приятные намеки, предложения знакомства. Это хороший момент для легкой гармоничной беседы. Если вы хотите, чтобы она такой и осталась, стоит завершить ее сегодня, и желательно, на веселой дипломатичной ноте. Не стоит вдаваться в глобальные темы вроде эпидемии или мирового кризиса.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут смело обсуждать сложные рискованные темы, но лучше не принимать чужой совет или мнение за чистую монету. Аргументы в пользу того или иного шага могут быть противоречивыми, шутки не всегда будут добрыми, а мотивы консультанта могут оказаться не слишком чистыми. Есть риск ступить на нелегальный путь. Ненадежны знакомства. Нежелательно о чем-либо договариваться, производить обмен.