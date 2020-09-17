Высок риск потерять деньги — финансовый гороскоп на 18 сентября

Сегодня не стоит ввязываться в авантюры и менять валюту.

Овен ‌‌

Сегодняшний день у Овнов может быть связан с осложнениями в деловом партнерском сотрудничестве. Ваш партнер может повести себя излишне пассивно и не выскажет никакого желания поддерживать ваши инициативы. Такое поведение будет препятствовать реализации ваших планов. Также в это время вам могут попадаться неплатежеспособные клиенты.

Телец

Сегодня Тельцам, возможно, придется столкнуться с мелкими препятствиями при выполнении текущей работы. Со стороны коллег по трудовому коллективу вы не будете чувствовать содействия и готовности придти на помощь. Во многом неудачи сегодняшнего дня могут быть объяснимы снижением уровня работоспособности, повышенной утомляемостью, слабостью.

Близнецы

Если у Близнецов творческая профессия, то сегодня вы можете почувствовать состояние, в чем-то сходное с творческим кризисом. Характерной особенностью этого состояния будет отсутствие идей и чувство неудовлетворенности из-за отсутствия перспективы. Не отчаивайтесь, это продлится недолго.

Рак ‌‌

На сегодняшний день Ракам лучше не планировать завершение работы над проектами. С препятствиями в делах могут столкнуться риелторы, коммунальщики, строители и те, кто работает на арендуемых площадях. Это не лучшее время для семейного и надомного бизнеса. С кем-то из родственников могут усилиться разногласия.

Лев ‌‌

Львам на сегодняшний день лучше не планировать деловых встреч и важных переговоров. В ходе подготовки к такой встрече могут возникнуть непредвиденные осложнения. Например, во время поездки на встречу, вы можете попасть в пробку и опоздать. Также, в этот день затрудняется работа с информацией. Больше всего этот день затронет своим негативным влиянием офисных служащих

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день неблагоприятен для принятия финансовых решений. Возможны материальные потери, убытки. Во всяком случае, вы можете ощутить недостаток наличных денег для обеспечения своих нужд. О высоких доходах сегодня лучше не мечтать. Торговцы не всегда смогут окупить своих затрат и спрос на товары может оказаться меньше ожидаемого.

Весы ‌‌

Сегодня для Весов может быть характерно состояние нерешительности, скованности. Возможно, вы отчетливо осознаете, что ваши желания пока не соответствуют вашим возможностям. При выполнении предпринимательской деятельности это может указывать на упущенные возможности, когда вы просто не успеваете своевременно реагировать на благоприятную конъюнктуру.

Скорпион

В этот день уровень работоспособности Скорпионов может существенно снизиться. Возможно, это будет связано с общим ухудшением самочувствия, повышенной утомляемостью. Неуверенность в себе, в целесообразности тех или иных поступков может стать причиной вашего пассивного поведения. Воздерживайтесь от неофициальной трудовой деятельности.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам упорно и методично исполнять то, что было запланировано. При составлении бизнес-плана вы можете допустить стратегическую ошибку, которая укажет вам заведомо тупиковое направление развития. Лучше не браться за новые дела, в которых вы не чувствуете себя уверенными и достаточно профессиональными.

Козерог

Сегодняшний день будет таить в себе препятствия, которые Козерогам придется преодолевать на пути к поставленной цели. Настойтесь сразу на то, что день пройдет нелегко и придется серьезно потрудиться, прежде чем чего-то существенного добиться. Не исключено, что в организации или фирме, где вы работаете, объявят о сокращении штатов.

Водолей

У Водолеев сегодняшний день важен для сохранения деловой репутации. Возможно, вы будете поставлены в ситуацию, когда потребуется демонстрировать глубину профессиональных познаний. И с этим у вас могут быть проблемы. Все, что имеет отношение к дальним поездкам, расширению географии бизнеса и юридическим вопросам, может быть связано с торможением.

Рыбы ‌‌

Сегодняшний день у Рыб может быть связан с высокими рисками при совершении финансовых операций. Сейчас не лучшее время для оформления банковской ссуды, покупок по кредитной карте и денежных переводов за границу. Может произойти задержка с поступлением денег на ваш банковский счет.