Что произойдет в судьбе Козерогов осенью

Этой осенью Козерогов ждет пора серьезной работы и новых открытий.

Юпитер в сентябре подарит крупные успехи, которые, впрочем, надо будет оправдать. Вы зададите себе высокую планку, и ей надо соответствовать. Прохладные осенние месяцы принесут новые поводы для радости: например, будет много новых встреч, знакомств, и некоторые из них останутся в памяти на долгие годы (тут постарается Нептун, самая мистичная и сентиментальная планета). Октябрь станет временем, когда Козероги почувствуют новые силы для воплощения своих самых смелых планов в жизнь – не сдерживайте себя, пробуйте и не бойтесь потеряться. Во второй половине ноября появится желание увеличить количество удовольствий в жизни – так нежная, но требовательная Венера поможет вам сохранить баланс между работой и отдыхом.

Отношения

Осень 2020 будет яркой и насыщенной в романтическом плане: вы ощутите, как ваши отношения вышли на новый уровень, хотя вы, казалось бы, ничего для этого не делали. Звезды говорят, что это подарок Вселенной Козерогам, так что просто примите свое счастье как заслуженную награду за долгие поиски и внутреннюю работу. Семейным Козерогам представится возможность сделать отношения более близкими и доверительными – возможно, ваш партнер или партнерша согласится на совместный поход к психологу, что положительно скажется на ваших отношениях. Особого внимания требуют связи с детьми – этой осенью Козероги-родители сумеют найти нужные слова и необходимые интонации, чтобы выразить всю свою любовь без назидания. Вы почувствуете, что ваше сердце согреется осенью 2020, что очень необычно для Козерогов. Долгожданные встречи произойдут уже в начале октября, а в завершении осени разрешится какое-то важное противоречие в эмоциональной области.

Работа

В профессиональном плане эта осень потребует от Козерогов максимальной четкости и сконцентрированности: к счастью, им этого не занимать. Строгий Сатурн поставит серьезные задачи, выполнить которые можно будет только лишь включив Меркурий – свою контактность и мобильность, способность разбивать большое дело на маленькие шаги. К началу ноября сложится ситуация, когда накопится слишком много задач, и если их не делегировать, они образуют огромный ком, который станет препятствием для вашего успеха. Поэтому начинайте уже сейчас строить план, согласно которому все ваши дела прекрасно выполняются без вашего непосредственного участия, а ваше доверие коллегам и подчиненным растет, как на дрожжах!

Дарья Лопушкова