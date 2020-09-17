Володина: «Этим трем знакам зодиака крупно повезет в октябре»

В жизни каждого человека бывают периоды взлетов и падений, приходится бороться с трудностями и неурядицами.

В этом году многие переживают не самое лучшее время, но не стоит думать, что удача отвернулась навсегда. По мнению астролога Василисы Володиной, к концу года проблемы разрешатся у всех представителей зодиакального круга, но некоторым повезло больше – они пройдут черную полосу еще до конца октября.

Для Овнов настаёт время заслуженного отдыха. Долгое время неприятности подстерегали их на каждом шагу, но теперь ослабили хватку.

Очень напряженной обстановке на работе почти удалось пошатнуть уверенность в себе, но найдутся люди, которые достойно оценят Овнов.

Совсем скоро про чёрную полосу забудут и Близнецы. Растраченные внутренние ресурсы потихоньку начнут пополняться. Этому знаку откроются новые возможности.

Еще одним счастливчиком окажется Лев. Выбитые из сил, представители знака прошли очень тяжелые испытания, и их ожидает заслуженная награда.

В октябре Львы ощутят прилив сил и благодаря потоку удачи совершат много добрых дел.