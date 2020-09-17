С этими знаками жизнь в браке будет очень счастливой

Нет таких людей, которые не мечтали бы о счастливой и легкой жизни после свадьбы. Чтобы любовь длилась до самой старости, и при этом не снижался накал страстей.

Астрологи назвали три знака зодиака, с которыми семейная жизнь проходит легче, чем с другими. Это связано с присущими им чертами характера.

Телец. Легко уживаться с Тельцами. Они обладают спокойным и уравновешенным характером, при этом терпимы к недостаткам своего партнера. Вне зависимости от пола любят готовить, поэтому часто устраивают романтические ужины. Если представители знака ощущают комфорт, они воспринимают своих партнеров, такими, какие они есть. Тельцы с удовольствием разделяют интересы своих возлюбленных. Они дарят много нежности и любви, однако никогда не простят даже намека на флирт с другим или другой.

Весы. Если вам посчастливилось вступить в брак с представителем этого знака, вас будет окружать теплота, забота и внимание. Весы умеют производить приятное впечатление и оставлять о себе яркие воспоминания. При этом они с удовольствием возьмут на себя ответственность по решению финансовых вопросов семьи. У представителей знака все под контролем. Однако, если они не настроены на разговор, лучше их не напрягать, а дать немного времени.

Стрелец. Настоящий праздник — жизнь со Стрельцами. Они наделены добродушным и веселым характером, не привыкли зацикливаться на проблемах. Выяснение отношений и вечные разбирательства — не их путь. Любое проявление агрессии, напряжение создают дискомфорт и выбивают представителей знака из колеи. Стрельцы всегда настроены на примирение, они не держат зла. Позитивный настрой и гармония — их воздух. Для Стрельцов важно только то, чтобы дома была еда и работал Интернет. А чтобы жизнь была настоящей сказкой, не нужно ограничивать их свободу после свадьбы.