5 знаков зодиака, которые вообще не умеют любить

Вы можете идеально подходить друг другу, но своей неспособностью любить человек будет разочаровывать вас.

В принципе, все не так уж и плохо, как кажется на первый взгляд. Если человеку тяжело дается проявление честных и ярких эмоций, он все равно способен подарить вам счастье. По словам астрологов, есть знаки зодиака, которые вообще не умеют любить

Скорпионы жестоки к людям, пока не узнают их получше. Им нужно как можно ближе познакомиться с человеком, чтобы начать ему доверять. Поэтому, даже вступив в брак, представители этого знака зодиака кажутся какими-то отстраненными первое время. Потом вроде все налаживается, но периодически Скорпион может на время снова отстраняться. Его может понять только представитель аналогичного знака зодиака.

Эти люди точно не подарок, они будут продолжать свои выпады, даже когда у них за плечами годы брака и есть дети. Они никогда не смогут любить нормально. В большинстве случаев они влюбляются очень медленно, но, если партнер выдерживает это испытание временем, его ждут крепкие стабильные отношения длиной в целую жизнь.

Для Козерогов всегда на первом месте работа. И времени на любовь у них попросту не хватает. Если они, наконец-то, найдут свою вторую половинку, то ей ждать от представителей знака Козерог романтических поступков и проявления любви точно не стоит. Порой эти люди способны даже забыть о том, что кто-то их искренне любит. Они вечно погружены в личные дела и хлопоты, отодвигая близких на второй план.

Часто партнерам Козерогов приходится разжигать огонь страсти и любви, а те в свою очередь просто остаются скучными и холодными. Козероги могут проявлять уважение, но для этого человек должен его заслужить. В особенности представителям этого знака нравится, когда их вторые половинки твердо стоят на ногах, и успевают, как зарабатывать деньги, так и хозяйничать по дому. Про Козерогов можно сказать, перефразировав слова из известного анекдота, когда женщина спрашивает мужа: «Ты любишь меня? Почему ты никогда не говоришь мне о своих чувствах?» А муж отвечает: «Я уже сказал тебе «люблю» в день свадьбы, если что-то изменится, я тебе сообщу!». Мужчина в данном анекдоте, несомненно, Козерог, принимающий любовь партнерши, как должное, а сам не проявляющий своих чувств совершенно никаким образом.

Водолеям нужна свобода и независимость во всех отношениях. И любовь им тоже нужна легкая и свободная. Они, конечно, всегда поддержат свою вторую половинку, но плохого отношения к себе терпеть точно не станут. Любить представители этого знака зодиака умеют, но совсем немножко и только в самом начале. Как только заканчивается конфетно-букетный период, им становится скучно, а они сами превращаются в зануд.

Людей Водолеи ценят, но очень быстро к ним остывают. Если отношения становятся стабильными, представители этого знака зодиака начинают скучать без ярких эмоций. И в таком случае Водолеям, стало быть, нужно расставаться со второй половинкой, но нет, они ее не бросают, и живут вместе из жалости. Так что не стоит «покупаться» на харизму и обаяние Водолеев, все это просто сдует ветром через несколько месяцев.

Вообще, по словам астрологов, Рак является самым семейным знаком зодиака. Он интересен в общении и романтичен, но так бывает обычно только в начале отношений, а потом он начинает отстраняться, не проявляет ярких чувств к партнеру, и с ним становится скучно. Заботиться о близких Раки в действительности умеют, но любить – нет.

С ними тепло, уютно и спокойно, не более. И все в отношениях происходит, как по расписанию, даже интимная близость у них строго по дням недели и по часам. А вот эмоций и страсти точно никогда не дождешься.

Близнецы способны к проявлению романтики, и говорить, что любят партнера они тоже могут. Однако они очень часто лгут, и являются эгоистами. Если представители знака Близнецы отыщут своего единственного, то отношения сперва будут очень яркими и эмоциональными, но потом такой их порыв может потухнуть, а в некоторых случаях и вообще угаснуть. По своей натуре Близнецы очень динамичные и общительные, им, почти, как и всем, тоже хочется свою семью, свадьбу, деток, но рутина и обыденность им точно не нужна. Их постоянно нужно подпитывать своим вниманием и ярким проявлением эмоций, тогда их отношения не остынут. Партнеру придется в таком случае вообще работать за двоих, Близнецы будут получать, но не захотят отдавать.

Если ваши чувства к Близнецам искренние и глубокие, то вам придется привыкнуть к тому, что все ваши проявления любви будут восприниматься, как что-то должное.