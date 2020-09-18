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Экстрасенс сделала предсказание о судьбе Ефремова

Общественная служба новостей2 часа назад
Фото: Depositphotos

Экстрасенс Арина Ласка проанализировала судьбу актера Михаила Ефремова.

Она считает, что артист, приговоренный к восьми годам колонии общего режима, «будет жить долго, несмотря ни на что».

Ласка уверена, что Ефремов – долгожитель, но «он не следует этой программе». Экстрасенс считает, что сейчас актер «исполняет худшие сценарии своей судьбы».

Ясновидящая назвала физическое состояние артиста «близким к нулю». Однако подчеркнула: у него есть шанс все исправить. Ласка отметила, что Ефремову потребуется время, чтобы восстановиться и духовно, и физически.

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