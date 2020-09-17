Гадание на свече: трактовка образов

Гадание на свечах — значение фигур

Прямая линия говорит о том, что в скором времени вы будете заниматься новым проектом. Возможно, это связано с работой, а может быть, у вас появится новое хобби. Правда, насколько успешной будет ваша деятельность, по этой фигуре определить не получится, но вы можете погадать на картах или воспользоваться другими методиками.

Если у вас получилось много мелких точек, это предвещает вам прибыль, успех в финансах. Причем чем больше точек, тем больше денег вы получите.

Один круг намекает, что вы слишком зациклились на каком-то одном вопросе. Иногда эта фигура означает стабильность, отсутствие каких-либо изменений.

Вытянутые яйцеподобные круги говорят о новых идеях или мечтах, возможно, придется приложить усилия для их осуществления, но ваши идеи того стоят.

Иногда вместо фигур из воска появляются буквы или числа. Здесь толкование будет зависеть от вопроса, который вы задавали свече при гадании. Они могут указывать на имена и предсказывать приблизительное время наступления нужного вам события.

Гусеница, червяк — опасайтесь легкомыслия, особенно по отношению к близким родственникам.

Еж, дикобраз — проблемы из-за вашего характера, который такой же колючий, как иглы этих животных. Вам нужно учиться быть добрее к людям.

Змея — враги, болезни, соперники в любовных делах. Однако змей может символизировать и искушение, которому лучше не поддаваться. Иногда змею толкуют как приближающуюся опасность.

Кот — вам нельзя надеяться на ваших друзей или человека, на которого гадаете.

Курица — благоприятная и спокойная жизнь, замужество, беременность, уютный быт.

Лебедь, утка — хорошие новости, счастье в личной жизни, удача.

Лев — мощная энергетика, непоколебимый авторитет в обществе. Сила, надежность и уверенность. Если вы гадали на конкретного человека, вы можете ему доверять.

Паук — ваши враги используют некую хитрость, и вам придется долго думать, как обойти эту ловушку. Иногда паук означает сплетни, а также зависимость от чего-то.

Призрак — вести из прошлого или люди, с которыми вы давно не виделись.

Рыба — благоприятное стечение обстоятельств, комфорт и наслаждение достигнутым успехом. Но это предсказание верно, если такая фигура появляется при гадании на новое место жительство, тогда она означает, что новое жилье окажется лучше, чем вы рассчитываете. Во всех остальных случаях рыба означает молчание, которое негативно скажется на вас. Постарайтесь вспомнить, что вы умолчали и кто на это может обижаться. Иногда это не молчание, а предательство с вашей стороны, а также рыба может стать советом сохранить все в тайне.

Слон — мудрость, иногда ожидание. Возможно, вам не стоит лезть на рожон, а лучше подождать и не тратить нервов.

Собака — хорошие друзья, их помощь. Возможно, вы найдете компаньонов и совместными усилиями справитесь с делом.

Сова — трудности, неудачи, болезни.

Ангел — в сложных ситуациях всегда надейтесь на помощь свыше, просите — и вам помогут. Ваша вера откроет вам любые двери.

Гном — наступит хорошее время для примирения или для того, чтобы показать другому человеку свое хорошее отношение к нему.

Дракон — ситуация, на которую вы гадаете, потребует от вас значительных усилий. Если вы можете похвастаться силой воли, вы с легкостью с ней справитесь.

Женский силуэт — или соперница, или подруга. Для того, чтобы понять точно, чего ожидать в вашей ситуации, можно попытаться узнать подробности об этой личности с помощью других гаданий. Возможно, вам подойдет гадание на ситуацию. Но если гадает мужчина, женский силуэт можно растолковать как подругу или любовницу.

Мужчина — если гадает женщина, то мужчина означает друга, поклонника или жениха. Если гадает мужчина, то мужской силуэт может означать как друга, так и соперника или конкурента.

Ребенок — силуэт маленького ребенка предсказывает вам новые проекты и виды занятий. Возможно, у вас появится новое увлечение. Иногда такая фигура получается у беременных женщин либо у тех, которых беременность ожидает в скором времени.

Арка — скоро ваша жизнь станет более насыщенной и интересной. Вас ждет множество авантюр и неожиданных поворотов сюжета. Новый жизненный этап необходим вам, вы многому научитесь, несмотря на то, что в вашей жизни будут случаться как хорошие, так и плохие события.

Башня — свадьба или знакомство с будущим мужем или женой. Иногда башня символизирует заточение, возможно, вы будете связаны обязательствами и нехваткой времени в ближайшее время.

Веер, опахало — легкомыслие приведет вас к тяжелым событиям. Вы можете потерять работу, серьезно поругаться с родственниками или разрушить свою семью.

Венок — для мужчины венок означает встречу с будущей женой. Для женщины венок символизирует счастливое девичество, поэтому, возможно, брак случится еще нескоро, а вот остальные радости жизни вам все еще доступны.

Веревка, нитки — проблемы.

Ветки — если они направлены вверх, вас ждет радость, успех и счастье. Если ветви свисают вниз, например, как у ивы, это обещает разочарование и грусть.

Глаз — вы находитесь на виду у врагов. Они пытаются наблюдать за вами. Возможно, у вас появились новые недоброжелатели. А может быть, те, которые у вас уже имеются, попытаются вам навредить. Еще одно толкование восковых глаз – это обман или ваше нежелание замечать очевидные вещи.

Гриб — приятные неожиданности.

Дом, здание — если здание похоже на государственное учреждение, вас ожидают проблемы. Если оно выглядит уютно и похоже на обычный дом, такая фигура предвещает наступление хорошего периода в жизни. Незамужним предстоит брак, а при гадании на поездку или путешествие — либо неудача, либо отъезд на очень долгое время, смена дома. Иногда фигуры в виде домиков выпадают к переезду или покупке собственного жилья.

Звезды, луна, солнце — удача, успех.

Книга — новый жизненный этап, скорее всего, связанный с получением знаний или опыта.

Крест — очень плохой знак, вас ожидает целая череда проблем. Но если вы справитесь с ними, вас ждет что-то хорошее.

Кольцо — брак, любовь или знакомство с будущим супругом.

Корона — успех.

Лестница — продвижение в некой отрасли, достижение успеха, скорее всего, имеется в виду работа.

Мельница — сплетни.

Мост — для того, чтобы двигаться дальше, нужно искать компромисс. Такая фигура может означать примирение, решение вопроса мирным и взаимовыгодным путем.

Нож — ссора, разрыв отношений, измена, предательство.

Облака, тучи — сомнения, проблемы. Как и сама фигура, ее предсказание ясным не назовешь. Иногда облака символизируют скрытое будущее, отсутствие какого-либо толкования вообще.

Очки, бинокль — пересмотрите свое отношение к ситуации, возможно вы сами не желаете замечать того, что ее решение находится перед вашим носом.

Петля — большие сложности, чаще всего они связаны с долгами и материальным положением.

Плоды и листья — материальный успех, изобилие и процветание. При гадании на любовь имеет хорошее значение — вас любят, вам верны, пару ожидают только приятные события.

Подкова — удача.

Роза — любовь. Если вы гадаете не на избранника а, например, на работу, роза означает явно выраженную симпатию.

Свеча — замужество.

Сердце — любовь.

Транспорт — к дороге. Это может быть как велосипед, так и корабль, машина или самолет. От вида транспорта зависит только дальность и продолжительность поездки — по соответствию с назначением транспорта. Иногда такие фигуры появляются к приобретению новых транспортных средств или предупреждают о поломках или авариях.

Узел, некое распущенное плетение — проблемы со здоровьем, возможно, даже сглаз или порча.

Цветы — удача, везение, исполнение задуманного.

Чашка, бокал — гармония, ровные отношения, счастье и стабильность.

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