Новолуние 17 сентября запустит череду неудач

Девятое по счёту новолуние стихийного 2020-го состоится 17 сентября в 14.00 (мск) и откроет новую событийную страницу на месяц до 16 октября.

Несмотря на то, что точка новолуния в 26 градусе знака Девы располагается в гармоничном аспекте с тормозящим перед разворотом на прямое движение Сатурном, говорить о стабильности развития процессов на ближайший месяц не приходится. Уж слишком много «но», среди которых конфликт Меркурия как хозяина новолуния с Юпитером и аварийная «квадратура» Марса с Сатурном будут главными.

Как раз планета коммуникаций Меркурий будет выступать в роли плохого аниматора всю первую неделю после новолуния, подбивая всех на дурные дела. После раздувания огня в виде вражды с Юпитером (17-го) – стычки Меркурия с Плутоном (21), Сатурном (23) и Марсом (24) наверняка создадут повышенное напряжение в речах и на дорогах, всех видах транспорта, в работе систем связи и передачи информации, курьерских служб и во многих других сферах, связанных с «меркурианской» деятельностью. Неделя с 17 по 24 сентября неблагоприятна для приобретения средств связи, компьютеров и других электронных устройств, а также период неудачен для любых поездок, важных деловых встреч и переговоров. Более напряжёнными и конфликтными ожидаются выходные дни 19-20 сентября с транзитной Луной в Скорпионе, а также четверг 24-ое.

Вторая неделя с 25 числа до полнолуния (2 октября) пройдёт под знаком остановки Сатурна с разворотом на прямое движение и его повторного конфликта с Марсом (точный – 30.09). Конфликт двух вредителей состоится при относительном спокойствии остальных взаимодействий планет, однако вражда Марса с Сатурном, как один из самых грозных и системных аспектов, может проявить свою разрушительную силу в любой момент.

Традиционно в это время очень вероятны кардинальные смены сценариев в политической борьбе и властных структурах, возрастает вероятность разрушительных землетрясений, срывов планов и радикальных разворотов мнений там, где принимаются важные решения. Близость этого периода к полнолунию, пожалуй, только обострит противоречия.

Сама фиксированная карта полнолуния от 2 октября (двухнедельный график до 16 октября) выглядит не менее бескомпромиссной и обещает борьбу интересов на самых разных этажах социально-политических процессов, международных отношений. Общая планетная картина периода содержит ряд конфликтных конфигураций – Марса и Солнца с Плутоном, Солнца с Юпитером и Марсом и Меркурия с Ураном. Работающая в это время гармония между Юпитером и Нептуном вряд ли смягчит напряжение и стремительность этого периода. А ведь именно в этом лунном цикле ещё повернёт на ретроградное движение и Меркурий (с 14.10) – подробно об этом и наиболее тяжёлом по влиянию планет в 2020 году периоде – в месячном прогнозе на октябрь.

Serg Korablev