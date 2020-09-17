Под защитой Вселенной в октябре будут 5 знаков зодиака

Астролог Наталья Коляда рассказала, что под защитой Вселенной в октябре окажутся представители пяти знаков зодиака.

По ее словам, планеты будет активно помогать им в жизни.

С 2 по 20 октября Нептун в секстиле с Юпитером будут помогать Стрельцам и Козерогам. Нептун отвечает за события, привлекающие удачу. Стрельцам он поможет в финансовых вопросах, однако им стоит проявить инициативу. Благодаря влиянию планеты, представители знака не столкнуться с мошенниками и смогут избежать любых неудач. Козерогам Нептун сохранит репутация и даже повысит их авторитет в глазах окружающих.

С 10 по 11 октября Уран будет находиться в трине с Венерой. В большей степени он повлияет на Тельцов, Весов и Дев. Уран придаст им сил и энергии. При возникновении любых проблем, будут появляться неожиданные обстоятельства, способствующие решению вопроса в вашу пользу. При этом в аспекте с Венерой, Уран будет способствовать благополучию в личной жизни и привлечет удачу в финансовую сферу. Он защитит от трат, безденежья и одиночества. Стоит быть открытыми новому, не бояться того, что выходит за рамки вашего мировоззрения.

Самым счастливым для Тельцов, Дев и Весов станет 19 октября. Трин Венеры и Юпитера в этот день позволит ощутить себя счастливчиками судьбы. Представителям знака будет удаваться все. Их ожидает удача в люди и финансовых вопросах.

С 21 по 22 октября Плутон в трине с Венерой ворвется в жизнь Тельцов, Дев и Весов. Он принесет любовь и значительно увеличит финансы. В эти дни деньги будут приходить только к тем, кто их любит и не стесняется этого. В личной жизни Плутон усилит страсть, а к одиноким представителям знаков привлечет новые знакомства.