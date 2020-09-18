Топ-5 чайлдфри в гороскопе

Некоторые люди не стремятся создать крепкую семью и как можно быстрее родить детей.

По мнению астрологов, это особенно относится к некоторым знакам зодиака.

Представители этого знака зодиака сами до конца не могут определиться, хотя ли они детей. Причина в том, что у них есть план на жизнь с личными потребностями и желаниями, которые необходимо выполнить до рождения первенца. При этом отмечается, что Овны становятся хорошими, заботливыми, но слегка властными родителями. Эти качества могут позволить им воспитать своих детей быть уверенными и сильными личностями.

Для представителей этого знака зодиака очень важна финансовая стабильность. Если же таковой нет, то о детях не может быть и речи. Для хорошего финансового положения они готовы работать днями и ночами. Рождение детей они откладывают на будущее, но только при условии стабильного дохода и успешно выстроенной карьеры.

В силу своей свободы и независимости Стрельцов не сильно заботит тема продолжения рода. Они не хотят обременять себя лишними обязательствами и погружаться в воспитание ребенка. Помимо этого, им свойственно безрассудство, что мешает им в полной мере осознавать свою ответственность за детей.

Весы очень ценят свое личное пространство и интересы. Идея о рождении ребенка будет восприниматься ими в штыки даже несмотря на то, что Весы любят детей.

Этот знак зодиака трепетно относится к своему душевному равновесию и гармонии. Поэтому шум, бессонные ночи и разбросанные по квартире игрушки могут легко вывести Козерогов из себя, а дети — «разрушить» устоявшуюся модель жизни.