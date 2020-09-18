Сработает «закон подлости» — гороскоп на 19 сентября

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах усилит чувствительность к дисбалансу.

По «закону подлости», будет легко увлечься, превысить меру, исчерпать мирный потенциал ситуации и превратить ее в аварийную. На словах, войны будут часто идти за справедливость. На деле, целью может быть уничтожение противника, утверждение своего превосходства, а то и просто опасная игра с нечестными приемами. Есть риск натолкнуться на активное или пассивное сопротивление, угодить в очаг конфликта или в тупик. Опасно выступать с критикой и претензиями. Не стоит пренебрегать страховкой, ссориться с властными и силовыми структурами.

Овен ‌‌

Сегодня Овнов может раздражать поведение других людей или высказанное ими мнение. Многие Овны будут склонны остро реагировать на критику и претензию (или на то, что они за нее приняли). Из-за этого есть риск разлада с отдельными людьми или окружением в целом. Потребуется искусство для конструктивного диалога с партнерами, конкурентами, работодателями, клиентами, силовыми и властными структурами.

Телец

Тельцам сегодня стоит остерегаться ссор по мелочам: они могут вспыхнуть в любом месте и по любому поводу. Зоной особого риска станет сфера услуг и взаимопомощи, так как здесь у каждого участника событий может быть свое понимание справедливого распределения ролей. Важно согласовывать действия и быстрее находить компромисс, не улаженный вовремя пустяковый конфликт грозит перейти в принципиальный.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно не увлечься, чтобы не поменять в успешно стартовавшем процессе «плюс» на «минус». Вы можете сказать лишнее, забыть о страховке, превысить в изначально легком занятии разумную меру. Как только вам изменит удача, проблемы начнут расти как снежный ком, могут ломаться вещи и инструменты, вредить друзья. Лучше быть скромнее и иметь половину, чем поддаться азарту и потерять все.

Рак ‌‌

Ракам день не обещает покоя и комфорта. Очередная волна раздражительности может захлестнуть семью, партнерский союз или рабочий коллектив, перевести мирную беседу в формат ссоры. Можно натолкнуться на запрет, отказ, действия назло. Всплеск негативных эмоций плохо отразится на самочувствии, повысит травмоопасность и аварийность на производстве и в быту. Ситуация начнет выправляться ближе к ночи.

Лев ‌‌

Сегодня Львы столкнутся не только с приятными, но и с плохими сторонами окружающей обстановки. Там, где многие Львы предпочтут видеть лишь хорошее, другие люди способны усмотреть повод для нервозности. Самой «больной» темой в спорах будет справедливость. Возможен раздор между попутчиками, коллегами, соседями, спор из-за стоянки, заправки, пользования транспортом или очередности получения услуг.

Дева ‌‌

Сегодня Девам принесут беспокойство текущие дела, а также сопутствующие им платежи, контакты и документы. Обостренную реакцию может вызвать сюжет, связанный с обменом и возвратом покупки, отказом от услуг, возмещением убытка, недолжным выполнением партнерских и финансовых обязательств. Дело ухудшит нервозность, суета и спешка. Лучше отказаться от идеи шоппинга или заключения договора с банком.

Весы ‌‌

Сегодня Весам стоит контролировать свою речь. Ваш литературный дар или ораторское искусство не будут подвергаться сомнению, но вас может подвести склонность к преувеличению и словесной экспансии. Окружающих может раздражать ваша болтливость, двойственность аргументов, склонность к критиканству или поучению. Целевая аудитория способна отреагировать на ваши слова молчанием или встречным протестом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нелегко ладить с людьми. Возможны нечестные игры, пересмотры обещаний, спор при разделении обязанностей, вещей, территории. Велик риск пострадать от двойственной ситуации, независимо от степени своей активности и вины. Не лучший день для обращения в сервис (особенно, с целью получения экстренной помощи), для разъездов, заключения договора, улаживания юридических формальностей.

Стрелец

Сегодня Стрельцов может подвести их увлеченность, неудачно направленная. Энтузиазм, словоохотливость и азарт хороши, пока не затронуты критичные для вашего сообщества или партнера темы (политика, мораль, материальный ресурс, социальный авторитет, карьера). Чреват перекос в сторону лишней честности и «справедливости». Опасно признаваться в прошлых грехах и обсуждать проблемные темы задним числом.

Козерог

Козероги сегодня в зоне риска. Легко поставить под удар карьеру, должность, дом, профессиональные достижения, важное партнерство. На деле задача может оказаться сложнее, чем выглядела на словах. Несомненный плюс сегодяшних ситуаций для многих Козерогов - опыт преодоления аналогичных барьеров в прошлом. Но звезды все же советуют не «лихачить», подстраховываться и соблюдать технику безопасности.

Водолей

Сегодня для Водолеев станут проблематичнее контакты с иностранцами, зарубежными инстанциями и крупными авторитетными структурами: вузом, банком, налоговой службой, клиникой, таможней, посольством. В приятном личном общении тоже могут зазвучать напряженные ноты (особенно, если было неосторожно задето какое-то тайное уязвимое место). Барьер или тупик ждет в пути. Нежелательно оформлять документы.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня не стоит развивать активность: это день, когда инициатива наказуема. Если вам все же приходится заниматься неотложными хлопотами, звезды советуют позаботиться о мерах предосторожности. В эти сутки опасно полагаться на удачу, не помешает подстраховаться с юридической, моральной, профессиональной точки зрения. Более конструктивный настрой появится у вас и нужных людей ближе к ночи.