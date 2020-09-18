Почему нельзя дарить крестик

Ролик рассказывает, почему народная мудрость не рекомендует дарить крестик. Поверья диктуют нам, какие дары можно преподносить друзьям и родственникам, а от каких стоит отказаться. К последним относится и крестик. Считается, что, подарив крестик, человек передаёт и часть своей судьбы, включая проблемы. А вот представители церкви не имеют ничего против того, чтобы люди дарили друг другу кресты. Смотрите ролик и узнайте, почему всё-таки стоит многократно подумать, прежде чем презентовать крестик.

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