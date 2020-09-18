Самые непопулярные имена девочек в 2020 году

В современном мире все меняется стремительно: то, что еще вчера было на пике моды, становится непопулярным и наоборот.

Это касается и имен, которыми родители называют новорожденных. Каждый год ЗАГСы публикуют списки наиболее распространенных имен и, можно заметить, что раз в несколько лет тенденции меняются. Большинство родителей хотят выбрать оригинальное имя для своей дочки, при этом забывая, что каждое из них несет в себе определенную энергетику, которая будет определять характер и судьбу ребенка на протяжении всей жизни.

Сегодня не существует жестких ограничений и глубоких традиций, связанных с выбором имени, но есть несколько, которые вы вряд ли встретите среди новорожденных этого года.

К наименее востребованным относятся в наши дни старинные имена из Святцев. Это церковный нефиксированный список имен на каждый день, которым руководствовались наши предки. Существовали определенные правила, каким образом выбирать новорожденному имя, в зависимости от дня рождения. Сейчас в Святцах есть большое количество и современных имен, но есть и давно забытые: Аглаида, Федора, Веселина или Матрена, например.

К непопулярным именам в прошлом году были отнесены по статистике ЗАГСов ранее весьма распространенные имена, например: Зоя, Зинаида или Людмила. Если еще 30 лет назад в школе можно было встретить несколько девочек, названных Вера, Надежда или Любовь, то сегодня эти имена вышли из моды и используются крайне редко.

Давно прошла мода на имена, связанные со знаковыми событиями в стране и мире – они были популярны в начале 20-х годов. Так, среди молодого поколения вряд ли встретятся Олимпия, Домна, Даздраперма (сокращенное от «Да здравствует первое мая») или Вилена (в честь Владимира Ленина). Сегодня достаточно редко можно услышать, как родители называют малышек в честь героинь любимых сериалов, эти имена также не пользуются популярностью: Ария, Саманта или Дейнерис.

Вне зависимости от того, популярное или редкое имя вы подбираете своей дочке, присмотритесь к новорожденной прежде, чем называть ее: важно, чтобы оно максимально подходило ребенку. И стоит обязательно узнать, что имя означает и какую судьбу может получить девочка через энергетику выбранного имени.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог