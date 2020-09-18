Астролог: «Эти знаки зодиака скрывают свою ревность всегда»

Ревность — это чувство, которое очень трудно контролировать.

В большинстве случаев она беспочвенна и основывается лишь на неверно сформированном мнении. Кто-то считает, что не имеет смысла ревновать любимого человека, а доверять нужно лишь проверенным фактам, а другие не могут избавиться от навязчивых подозрений. Сегодня расскажем про ревность у знаков зодиака.

Не ревнуют

Самый неревнивый знак зодиака — это Рыбы. Рыбы — натуры творческие, они привыкли окружать себя только мыслями о хорошем, а ревность — состояние, при котором оставаться в гармонии с самим собой невозможно. Поэтому для угнетающих картин нет места в их сознании.

Тельцы тоже неревнивы. Своему любимому человеку они уделяют много внимания и всячески стараются наполнить его жизнь радостью и уютом. Поэтому не сомневаются в том, что искать им замену просто нет необходимости.

К этой категории можно отнести и Раков. Для них крайне важна надежность в отношениях. Своего любимого человека без доказательств они подозревать не станут. А если все-таки факт измены установится, они просто больше не станут тратить время на предателя.

Водолеи тоже не отягощают себя мыслями о возможной измене любимого человека. На это у них просто нет времени, ведь они постоянно чем-то увлечены. Свою энергию они направляют в более полезное русло.

Ревнивые, но скрывают это

Овен любит, когда ему уделяют много внимания, и если внимание любимого человека достается еще и кому-то помимо него, он начинает ревновать. Но сам Овен не любит, когда его подозревают в безнравственных связях и поэтому будет упрямо твердить, что совершенно не испытывает чувства ревности.

Весы всегда мыслят рационально, тщательно взвешивают все «за» и «против», прежде, чем принять важное решение. И чтобы не портить свою репутацию здравомыслящего человека, им приходится скрывать от других свои чувства, которые по всеобщему мнению признаются глупыми и бессмысленными. К таким чувствам относится в первую очередь ревность.

Стрельцы ценят гармонию и уют в отношениях и делают все возможное для поддержания такой обстановки. Поэтому они стараются держать при себе свои не самые лучшие домыслы и подозрения, а выносить на обсуждения будут только доказанные факты.

Козероги— те еще собственники, это один из самых ревнивых знаков зодиака. Но они не выставляют напоказ свои чувства, часто скрывают их даже от любимого человека. И в ревности Козероги никогда не признаются.

Не скрывают своей ревности

Близнецов сложно назвать самым ревнивым знаком зодиака, но тем не менее, они не терпят, когда их любимый человек уделяет подозрительно много внимания персоне противоположного пола. О своих недовольствах по этому поводу они смело сообщают второй половинке.

Львы в принципе привыкли быть в центре внимания в любой компании, а уж от второй половинке и подавно требуют постоянного проявления интереса к своей персоне. Они не считают грехом расспросить любимого человека о ситуации, которая кажется сомнительной.

Очень ревнивы Девы. Измену они считают недопустимым поступком, и от любимого человека будут ждать верности. А если у них появятся сомнения в надежности второй половинки, то обязательно займутся выяснением ситуации, даже без наличия каких-то фактов.

Скорпионы заслужили звание самого ревнивого знака зодиака. Они могут ревновать любимого человека к прошлым отношениям, даже если с того момента прошло уже много лет. А если уж у них появились подозрения в настоящее время, то допроса второй половинке точно не избежать.