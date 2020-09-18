Будущее в огне: астролог погадала на свече

Соскучились по нашим видео? Мы так и думали!

А мы, кстати, соскучились по вашим лайкам и комментариям, поэтому скорее смотрите гадание и пишите нам, что именно вы увидели в пламени свечи.

На этот раз мы отложили подальше карты таро и взяли в руки свечи. Именно с их помощью мы узнаем будущее и подготовимся к нему во всеоружии. А на что именно обратить внимание и как растолковать символы, нам подскажет обворожительная таролог Ольга.

Смотрите видео на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы»скачивайте полную трактовку образов по ссылке в описании и давите на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное.