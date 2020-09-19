Тайные желания вылазят наружу — гороскоп на 20 сентября

3-4 лунные сутки. Сегодня важно выбрать оптимальный режим (особенно, если дорого время или нет лишних средств).

Луна в Скорпионе усилит проницательность и подскажет надежный путь - но также обострит зависимость от эмоций, тайных желаний и дурных привычек, предложит эротические, финансовые и другие искушения. С проверенного пути могут сбить нетипичные чувства, коварные любовные ловушки или сюрпризы материального характера. Потребность в тайне, защите, интимности, доверии, предсказуемости будет сочетаться с тягой к показным эффектам и экзотическим ощущениям. Это не лучший день для покупок и финансовых операций.

Овен ‌‌

Сегодня жизнь предлагает Овнам поддержку не в той форме, в какой они готовы ее взять. Многих Овнов подведут думы о любви вместо карьеры или мечты о подарке вместо попытки заработать. В итоге, они рискуют пропустить неожиданный шанс, например, возможность закрыть кредит, отдать долг. Стоит аккуратнее распоряжаться общими ресурсами. Нежелательны покупки за чужой счет и подарки интимного свойства.

Телец

Сегодня тайная мечта Тельцов - вскружить голову партнеру, чтобы внушить ему влечение к себе и склонить к нужным решениям. При этом велик риск попасть в свою же ловушку и стать жертвой чужого обаяния. Если внушенная вами тяга окажется взаимной, она благотворно скажется на личных отношениях, весьма романтичным и чувственным станет свидание, интимное общение. В деловых вопросах это оружие коварное.

Близнецы

Сегодня Близнецы станут менее активными и подвижными. Возможны легкие недомогания, рассеянность или молчаливость. Многое будет зависеть от вашего настроя и умения попасть в резонанс с общей психологической атмосферой. Побочным эффектом событий (а иногда и тайным двигателем прогресса) станет влюбчивость. Вы можете симпатизировать своему коллеге, врачу, начальнику или представителю персонала.

Рак ‌‌

Сегодня станут ярче любовные, родительские и творческие переживания Раков. Возрастает вероятность неожиданно влюбиться в друга, фантом или в чужую пассию, уйти в эротические фантазии. Также, день может создать иллюзии (или подать надежды) в связи с налогом, выигрышем, компенсацией, доходом от продаж или фриланса. Что-то может достаться вам со скидкой или в счет накопленных системой бонусов.

Лев ‌‌

Сегодня Львы привязаны к тому, что им нравится, вплоть до «залипания» на этом объекте. Желание исполнить каприз или растянуть удовольствие победит соображения дисциплины и пользы. Возможно, вы останетесь дома или в месте, которое вам по душе, не захотите снимать новое украшение или отдавать подарок, решите продлить интимное свидание. Сомнительны новые покупки: выбор будет немного экстравагантным.

Дева ‌‌

День склоняет Дев в сторону традиций, знакомых правил и старых схем, заставляет их делать выбор в пользу безопасности, тайны и тишины. Сегодня лучше оставить при себе яркие идеи и оригинальные желания. повременить с выбором праздничной одежды или экстравагантного подарка в знак любви, с тратами напоказ и другими жестами, рассчитанными на внешний эффект. Родителям не стоит потакать капризам детей.

Весы ‌‌

Сегодня Весам не стоит поддаваться обаянию интриги и тайны, особенно, в интимных и финансовых вопросах. Лучше не пытаться каким-то образом совместить любовь и выгоду. В любви вы сегодня чувствительны, но теряете в легкости и красноречии. Процесс шоппинга станет волнующим и заманчивым, но можно потерять в деньгах или ошибиться со стилем. За подарок придется чем-то заплатить или он вас не устроит.

Скорпион

В этот день защита Скорпионов - спокойствие, молчаливость и выдержка. Вам не стоит быть для окружающих открытой книгой. Держать идеальный покер-фейс легко, пока не задеты ваши уязвимые места (сегодня это любовь, дружба и товарно-денежный баланс в отношениях). Пока вас не вывели из равновесия, вы не покажете свою истинную реакцию на неожиданное событие и не броситесь срочно выполнять чужой каприз.

Стрелец

Стрельцам не стоит планировать на сегодня шаги, связанные с откровенностью и публичностью. Это не лучшее время для рекламы, активной самопрезентации и любых мероприятий «с открытым кодом». Всем другим сценариям поведения звезды советуют предпочесть режим инкогнито. Огласка и стремление к показным внешним эффектам особенно нежелательны в любовных и творческих делах, в сфере финансов и политики.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть знакомая надежная точка опоры, за которую им стоит держаться как можно крепче. День пройдет удачно, если вы сохраните «лицо», выдержку и верность своим старым принципам, не поддадитесь финансовому, любовному или другому соблазну. Любые внеплановые и экстравагантные решения звезды советуют отвергать, как опасные и убыточные. Впоследствии вы сами поблагодарите себя за это.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит сделать своим базовым принципом перестраховку. Рекомендуется уйти в тень, не переходить никому дорогу и отказаться от начинаний. Если в ваши обязанности входит управление делами, вам лучше руководить ими из-за кулис. Удвоенная выдержка потребуется влюбчивым и расточительным Водолеям, а также тем, кто неравнодушен к славе, подаркам, внешним маркерам успеха и популярности.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды предлагают Рыбам готовые надежные решения и просят в точности им следовать. Этого хватит, чтобы сбылись ваши базовые расчеты, а отдельные осложнения не оказались критичными. Даже сюрпризы этого дня будут «лить воду на вашу мельницу». Ваш путь станет более извилистым и затратным, если попутно вы захотите развлечься, отдохнуть или провернуть какую-то авантюру, например, любовную.