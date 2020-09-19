Доверяйте меньше — финансовый гороскоп на 20 сентября

Сегодня не стоит верить на слова людям. Луше проверять любую информацию.

Овен ‌‌

Овны сегодня преуспеют в текущих делах. Все, что от вас требуется – это добросовестно делать ту работу, которую вы хорошо знаете и умеете. Вы сможете гибко подстраиваться под изменения в графике работы и успешно освоите новые технические навыки. Вместе с тем ближе к концу дня не лучшее время для индивидуального обслуживания клиентов и подписания договоров о партнерском сотрудничестве.

Телец

У Тельцов благоприятный день для проведения рекламных мероприятий и профессионального обучения. Также это хорошее время для работников салонов красоты, фитнес-клубов, ателье, спортивных и концертных залов. Ближе к концу дня работники офисов могут сталкиваться с поломкой компьютерной техники. Отношения с коллегами могут неожиданно испортиться из-за критических замечаний.

Близнецы

Близнецам звезды советуют заниматься составлением отчетов и подведением итогов. Если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение тем делам, которые вы смогли бы сегодня закончить. Удачно пройдут деловые свидания, поездки. Хорошо пойдут дела у торговцев, посредников, водителей транспортных средств и консультантов.

Рак ‌‌

Ракам на сегодняшний день рекомендуется запланировать деловые встречи и поездки. Именно сейчас можно договариваться о сотрудничестве. Также это благоприятное время для аналитической обработки информации и подготовки документов. Вместе с тем, к концу дня могут быть осложнения в работе строителей, коммунальщиков и торговцев продуктами питания.

Лев ‌‌

Сегодняшний день станет удачным для тех Львов, которые привыкли действовать самостоятельно, и при этом умеют выстраивать гармоничные отношения при работе в коллективе. Неформальные, дружеские отношения окажутся необычайно эффективными. Возрастают доходы от деятельности, связанной с сельским хозяйством. Вместе с тем, на вечер лучше не назначать деловых свиданий.

Дева ‌‌

Девам рекомендуется сегодня заниматься урегулированием деликатных вопросов, которые нежелательно подвергать публичной огласке. Если у вас есть влиятельный покровитель, то можете обратиться к нему за содействием в вопросах, касающихся получения льгот или карьерного продвижения. Вместе с тем, во второй половине дня не исключены убытки из-за технических поломок.

Весы ‌‌

Сегодняшний день складывается напряженно для Весов, работающих в сфере услуг. Часть клиентов может разорвать с вами договорные отношения. Причем, вы не в состоянии будете как-то повлиять на их решения. Предприниматели почувствуют усиление конкурентной борьбы и ослабление внутренней опоры в бизнесе. Возможно, последнее обстоятельство будет связано с проблемами в семье.

Скорпион

Скорпионам сегодня многое удастся сделать, если вы будете действовать смело и инициативно. Большое значение имеет то, с каким настроением вы будете браться за дела. Необходимо верить в успех и не бояться браться за новые дела. Вместе с тем, в конце рабочего дня в некоторых делах могут начаться препятствия. Возможно, ваше внимание будет отвлечено на ложную информацию.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут добиться подписания выгодных соглашений и договоров. Если вы работаете в паре с деловым партнером, то можете смело делегировать ему часть своих полномочий – ваши общие дела от этого никак не пострадают, скорее даже наоборот, пойдут еще лучше. Клиенты останутся довольными качеством вашей работы.

Козерог

Козерогам звезды советуют использовать этот день для повышения уровня квалификации. Ваши интеллектуальные способности будут выше среднего уровня, благодаря чему вы сможете легко усвоить даже очень сложный материал. Немалую помощь в обучении вам окажут коллеги или единомышленники. А вот для карьерного продвижения этот день неблагоприятен.

Водолей

Водолеям сегодня предстоит просеивать большое количество информации, и при этом успевать решать текущие вопросы. Звезды не советуют вам доверять случайным людям и верить их обещаниям. Больше всего от необязательности пострадают работники торговли и водители транспорта. Вместе с тем, это хороший день для проведения рекламных мероприятий.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют искать опору в коллегах и подчиненных. Психологическая атмосфера в вашем трудовом коллективе складывается доброжелательная. Кроме того, вы сами будете настроены на работу, и она будет приносить вам не только материальное, но и моральное удовлетворение.