Как устроить личную жизнь — любовный гороскоп на 20 сентября

Сегодня звезды помогут ответить на важный романтический вопрос.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам внимательнее отнестись к происходящим событиям и постараться не пускать их на самотек. В противном случае не исключено, что вам придется срочным образом спасать свою репутацию. Одинокие Овны в этот день могут надеяться на романтическое свидание.

Телец

Астрологические влияния сегодняшнего дня могут подтолкнуть Тельцов к обсуждению планов на будущее. Постарайтесь прислушаться к тому, что говорит по этому поводу ваша вторая половинка. Одиноким Тельцам стоит проявить осмотрительность, так как в круг вашего общения могут попасть сомнительные личности.

Близнецы

Не исключено, что Близнецы в этот день могут попасть в сложное положение. В улаживании ситуации смело рассчитывайте на свою пассию. Одиноким Близнецам стоит умерить пыл в проявлении инициатив. Иначе своим напором вы можете оттолкнуть от себя потенциального партнера.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают Ракам, что сегодня им может быть важна предсказуемость поведения любимого человека. Для одиноких Раков этот день может быть непростым, но плодотворным. Главное – постарайтесь не идти напролом. Иначе вряд ли вам удастся покорить сердце потенциального партнера.

Лев ‌‌

Вас, скорее всего, ждет приток новых впечатлений и всплеск нежных чувств ко второй половинке. Не исключено, что это событие послужит началом очередного, более гармоничного этапа ваших отношений. Одиноким Львам можно ожидать перемен к лучшему в устройстве личной жизни.

Дева ‌‌

Астрологические влияния этого дня могут предъявить Девам противоречивые требования. Однако звезды уверены, что вы с блеском справитесь с непростой задачей поддержать баланс в своем союзе. Одиноким Девам может придти в голову интересная идея.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают Весам, что не стоит становиться объектом для обсуждений. Постарайтесь любыми путями избежать пересудов в адрес вашей пары, иначе между вами могут возникнуть осложнения и непонимания. У одиноких Весов в этот день значительно повышается вероятность начала служебного романа.

Скорпион

Для Скорпионов в событиях этого дня может ощущаться влияние судьбы. Скорее всего, у вас не будет выбора, и изменить ход ситуации вам тоже вряд ли удастся. Поэтому постарайтесь не сдаваться и терпеливо пройти все испытания. Возможно, одиноким Скорпионам будет трудно проявить активность и инициативу.

Стрелец

Если Стрельцы хотят добиться нужного результата от партнера, целесообразнее показать собственный пример и вдохновить его на подобные свершения. Не исключено, что одинокие Стрельцы в последний момент могут засомневаться и отложить запланированную встречу.

Козерог

В отношениях Козерогов могут возникнуть сложности. Если причиной эмоционального напряжения являются ваши невыполненные обещания, постарайтесь не откладывать дело в долгий ящик и поскорее реализовать желание второй половинки. Свободные Козероги, не торопитесь менять свою жизнь.

Водолей

Не исключено, что Водолеи сегодня немного оторвутся от реальности. Звезды предостерегают вас от излишних фантазий и советуют опираться на факты. У свободных Водолеев будет возможность увидеть себя со стороны и понять что именно мешает устройству личной жизни.

Рыбы ‌‌

В этот день особенно постарайтесь дать понять объекту вашей страсти как он дорог вам несмотря ни на какие шероховатости в ваших отношениях. У одиноких Рыб может начаться роман. В роли потенциального избранника, скорее всего, окажется человек, которого никто не ожидал в ней увидеть.