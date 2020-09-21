Экстрасенс: «Навального ждет еще один удар судьбы»

Алексей Навальный продолжает восстанавливаться за рубежом. Немецким медикам удалось вывести его из комы.

Впрочем, состояние здоровья знаменитого блогера еще не нормализовалось. Известный ведун и эзотерик Руслан Баринов, раскинув карты таро, пришел к выводу, что Навального впереди ждет еще один удар.

– Все покушения на жизнь Алексея цикличны, – говорит Руслан. – То есть ситуации, которые происходят с ним, повторяются. Жизнь и здоровье оппозиционера находятся в постоянной опасности. Та ситуация, в которую попал Алексей совсем недавно, – это завершение цикла, но уже с более отягощающими последствиями. Понимаете, когда человек не предпринимает никаких действий, не пытается изменить свою линию судьбы, то каждый новый виток приносит более серьезные последствия. Как и случилось в этот раз, когда Алексей впал кому из-за ядов, которые впитались в кровь.

В момент комы дух Навального отошел от тела, но его телесная оболочка была жива и довольно сильна, как и сам дух мужчины силён, – продолжает Баринов. – Алексей пережил клиническую смерть. Причем довольно затяжную и тяжелую, но благодаря силе духа и тела, а так же благодаря усилиям врачей он вернулся к жизни

Карты показывают, что последнее покушение – спланированная акция, при которой у Навального не было шансов выжить, – считает экстрасенс. – Но у него очень сильная жизненная программа, которая еще не завершена. Алексея по-прежнему поддерживают высшие силы. Именно поэтому медикам удалось вывести его из комы. Но неприятности у Алексея не закончились. Вскоре его ждут серьезные проблемы с кровеносной системой, нервной системой. У него будут очень часто происходить панические атаки, его будут мучить сильные головные боли. Все из-за того, что его дух еще полностью не вошел в гармонию с телом. Яды были слишком сильны.

По словам экстрасенса, возвращения Навального в Россию в ближайшее время не предвидится. Ближайшие годы он проведет за рубежом. Сейчас Алексей, по словам Руслана Баринова, «напуган и не понимает, как действовать дальше».

– Он не бросит свою оппозиционную деятельность, – уверен экстрасенс. – Наоборот, его дух еще больше окрепнет. Это событие очень сильно повлияло на программу жизненного пути Алексея Навального. И если он грамотно поймет этот знак, то сможет достичь больших успехов.