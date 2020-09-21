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7 имен, означающих «счастье»

Говорит Уфа3 часа назад
Фото: Говорит Уфа

Имена, данные при рождении, влияют на нашу судьбу.

Эксперты объяснили, как можно назвать ребенка, чтобы он стал счастливым и успешным человеком. По их мнению, стоит обратить внимание на семь имен.

Тихон. Имя означает «удача», «судьба». Оно произошло от имени древнегреческой богини Тюхе. Обычно Тихонами называют детей в СНГ и Скандинавии. Только там оно произносится как Тико или Тики.

Феликс. Имя возникло от родового имени Феликс и является прозвищем римского диктатора Суллы. На латинском языке он означает «счастливый». В Христианстве чтят святого Феликса Ноланского. Обычно ему молятся об исцелении заболеваний глаз и защиты от клеветы.

Макар. На древнегреческом языке имя означает «благоденствующий», «счастливый». Имя пользуется популярностью в Греции, Испании и Франции. В нашей стране детей стали называть Макарами последние десятилетия.

Ирсай. Имя означает «удачливый», «счастливый». У него тюрско-татарские корни. Оно довольно популярно у мусульман.

Зита. На венгерском языке имя является сокращением от Фелисита и означает «счастье». Изначально оно было сокращенной формой, а уже потом приобрело самостоятельную. В Советском союзе оно стало известно благодаря индийскому фильму о сестрах Зите и Гите.

Лайма. Имя певицы Лаймы Вайкуле произошло из мифологии народов Прибалтики. Лаймой была названа богиня счастья и судьбы.

Фируза. Имя имеет персидские корни. Особенно оно популярно среди мусульман. Дословно имя переводится как «бирюза», а у мусульман такой камень называется «счастьем».

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