Попридержите инициативы — финансовый гороскоп на 21 сентября

Сегодня не стоит попадаться на глаза начальнику и особенно длиться с ним своими идеями.

Овен ‌‌

Овны, работающие в сфере услуг, сегодня могут испытывать недостаток в клиентах. Также могут возникать непредвиденные осложнения в отношениях с партнерами и клиентами. В любом случае этот день связан с каким-то напряжением при осуществлении делового взаимодействия с окружающими людьми. Вместе с тем, это благоприятное время для рекламирования своих товаров и услуг.

Телец

У Тельцов благоприятное время для подведения финансовых итогов за прошедший период. Преуспевают работники агентств по сделкам с недвижимостью, дизайнеры по интерьеру, строители, коммунальщики, а также те, кто работает на дому или в семейном бизнесе. Вместе с тем, старайтесь правильно рассчитывать свои силы и не перенапрягаться – берегите здоровье.

Близнецы

У Близнецов все получится великолепно, если вы будете рассчитывать только на свои силы. Наиболее успешно пойдут дела у тех, кто ориентирован на развитие и укрепление деловых связей. Проявляйте инициативу при назначении встреч, обсуждении актуальных вопросов, поездок. Этот день хорош не только для наработки новых деловых связей, но и для использования уже имеющихся у вас знакомств.

Рак ‌‌

Ракам сегодняшний день сулит удачу в деньгах. Вы будете обеспечены выгодной, хорошо оплачиваемой работой, которую будете выполнять с большим удовольствием. Кроме того, это прекрасное время для совершенствования профессионального мастерства тем, кто работает руками, занимается каким-то ремеслом.

Лев ‌‌

Львам рекомендуется держать свои дела под личным контролем и никому ничего не делегировать. Руководствуйтесь принципом: «Хочешь, чтобы дело было сделано хорошо – выполняй его сам!». При таком подходе у вас не будет возникать серьезных проблем. Также это не лучший день для торгово-закупочной деятельности и пассажирских перевозок.

Дева ‌‌

Благоприятно складывается этот день для Дев, занимающих руководящие должности. Вам может поступить ценная информация, опираясь на которую, вы сможете принять взвешенные управленческие решения. Это хорошее время для встречи с влиятельными людьми с целью обсуждения деликатных вопросов. Вырастут доходы от частной подработки.

Весы ‌‌

Этот день складывается благоприятно для Весов, находящихся в командировке, на вахте. Где бы вы ни были, вам всегда будут готовы оказать помощь и поддержку, причем, в большинстве случаев – бескорыстно. Это прекрасный день для расширения географии бизнеса, изучения рынков. А вот для ведения партнерского бизнеса и подписания договоров сейчас не лучшее время.

Скорпион

Скорпионам, занимающим руководящие должности и обладающим широким спектром ответственности, сегодня удастся реализовать некоторые назревшие реформы. В частности можно проводить структурную перестройку подведомственного вам участка работы с целью оптимизирования расходов. Это хороший день для кадровых перестановок.

Стрелец

Стрельцы сегодня преуспеют в деле расширения своего бизнеса за счет заключения новых договорных отношений. Если вы находились в стадии переговоров, то сегодня сможете придти к окончательным компромиссным решениям, которые будут взаимовыгодными. Вместе с тем, это не лучший день для начала новых проектов, в которых вы не имеете достаточного опыта.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день может быть связан с успехами при выполнении текущей работы. Ваше стремление к упорядочению производственного процесса будет вознаграждено успехами в практическом осуществлении поставленных целей. А вот для контактов с начальством и продвижения в карьере этот день складывается неблагоприятно.

Водолей

Водолеям сегодня удастся добиться заслуженного признания своих талантов и способностей. Если вы имеете отношение к творческим видам деятельности, связаны с искусством или шоу-бизнесом, то вас ожидает признание публики, благодарность со стороны клиентов, заказчиков. Вместе с тем, это не лучшее время для деловых поездок и назначения деловых свиданий.

Рыбы ‌‌

Сегодняшний день складывается для Рыб неоднозначно. С одной стороны вы сможете успешно справиться с запланированными на сегодня делами. Отношения с коллегами складываются хорошие. Однако с финансовой точки зрения сегодняшний день нельзя назвать благополучным. Вам может не хватать наличных денег. Не исключены убытки из-за неудачных валютных операций.