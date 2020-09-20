Попридержите инициативы — финансовый гороскоп на 21 сентября

Сегодня не стоит попадаться на глаза начальнику и особенно длиться с ним своими идеями.
Овны, работающие в сфере услуг, сегодня могут испытывать недостаток в клиентах. Также могут возникать непредвиденные осложнения в отношениях с партнерами и клиентами. В любом случае этот день связан с каким-то напряжением при осуществлении делового взаимодействия с окружающими людьми. Вместе с тем, это благоприятное время для рекламирования своих товаров и услуг.
У Тельцов благоприятное время для подведения финансовых итогов за прошедший период. Преуспевают работники агентств по сделкам с недвижимостью, дизайнеры по интерьеру, строители, коммунальщики, а также те, кто работает на дому или в семейном бизнесе. Вместе с тем, старайтесь правильно рассчитывать свои силы и не перенапрягаться – берегите здоровье.
У Близнецов все получится великолепно, если вы будете рассчитывать только на свои силы. Наиболее успешно пойдут дела у тех, кто ориентирован на развитие и укрепление деловых связей. Проявляйте инициативу при назначении встреч, обсуждении актуальных вопросов, поездок. Этот день хорош не только для наработки новых деловых связей, но и для использования уже имеющихся у вас знакомств.
Ракам сегодняшний день сулит удачу в деньгах. Вы будете обеспечены выгодной, хорошо оплачиваемой работой, которую будете выполнять с большим удовольствием. Кроме того, это прекрасное время для совершенствования профессионального мастерства тем, кто работает руками, занимается каким-то ремеслом.
Львам рекомендуется держать свои дела под личным контролем и никому ничего не делегировать. Руководствуйтесь принципом: «Хочешь, чтобы дело было сделано хорошо – выполняй его сам!». При таком подходе у вас не будет возникать серьезных проблем. Также это не лучший день для торгово-закупочной деятельности и пассажирских перевозок.
Благоприятно складывается этот день для Дев, занимающих руководящие должности. Вам может поступить ценная информация, опираясь на которую, вы сможете принять взвешенные управленческие решения. Это хорошее время для встречи с влиятельными людьми с целью обсуждения деликатных вопросов. Вырастут доходы от частной подработки.
Этот день складывается благоприятно для Весов, находящихся в командировке, на вахте. Где бы вы ни были, вам всегда будут готовы оказать помощь и поддержку, причем, в большинстве случаев – бескорыстно. Это прекрасный день для расширения географии бизнеса, изучения рынков. А вот для ведения партнерского бизнеса и подписания договоров сейчас не лучшее время.
Скорпионам, занимающим руководящие должности и обладающим широким спектром ответственности, сегодня удастся реализовать некоторые назревшие реформы. В частности можно проводить структурную перестройку подведомственного вам участка работы с целью оптимизирования расходов. Это хороший день для кадровых перестановок.
Стрельцы сегодня преуспеют в деле расширения своего бизнеса за счет заключения новых договорных отношений. Если вы находились в стадии переговоров, то сегодня сможете придти к окончательным компромиссным решениям, которые будут взаимовыгодными. Вместе с тем, это не лучший день для начала новых проектов, в которых вы не имеете достаточного опыта.
У Козерогов сегодняшний день может быть связан с успехами при выполнении текущей работы. Ваше стремление к упорядочению производственного процесса будет вознаграждено успехами в практическом осуществлении поставленных целей. А вот для контактов с начальством и продвижения в карьере этот день складывается неблагоприятно.
Водолеям сегодня удастся добиться заслуженного признания своих талантов и способностей. Если вы имеете отношение к творческим видам деятельности, связаны с искусством или шоу-бизнесом, то вас ожидает признание публики, благодарность со стороны клиентов, заказчиков. Вместе с тем, это не лучшее время для деловых поездок и назначения деловых свиданий.
Сегодняшний день складывается для Рыб неоднозначно. С одной стороны вы сможете успешно справиться с запланированными на сегодня делами. Отношения с коллегами складываются хорошие. Однако с финансовой точки зрения сегодняшний день нельзя назвать благополучным. Вам может не хватать наличных денег. Не исключены убытки из-за неудачных валютных операций.