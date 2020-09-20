Не пропустите знаки — любовный гороскоп на 21 сентября

Сегодня судьба будет указывать вам на любовь и давать подсказки развития отношений.

Овен ‌‌

Скорее всего, вам придется разобраться почему то или иное мнение любимого человека вызывает у вас определенную эмоциональную реакцию. Одинокие Овны могут почувствовать симпатию к представителю противоположного пола, который этого не заслуживает.

Телец

Тельцам стоит провести ревизию отношений для того, чтобы разобраться, в чем ваша пара действительно нуждается и что было намечено под влиянием мимолетных чувств и настроения. Не исключено, что планам одиноких Тельцов помешают действия завистников и конкурентов.

Близнецы

Не исключено, что ваш любимый человек сегодня будет склонен к поступкам, которые покажутся вам немного странными. Одиноким Близнецам доведется вернуться к старым нерешенным вопросам с неприступным потенциальным партнером и добиться успеха.

Рак ‌‌

В этот день Ракам вряд ли легко будет разговаривать с любимым человеком, тем более добиться от партнера проявления конструктивных действий. Если одинокие Раки приложат усилия, чтобы завоевать признание противоположного пола, то будут рады результатам.

Лев ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут Львов к тому, чтобы определиться с приоритетами в личной жизни. Одиноким Львам, в чьи планы входит приобретение поиск второй половинки, сегодня можно изучить информацию о потенциальных партнерах, чтобы решить, кто больше других им подходит.

Дева ‌‌

Если в отношениях с любимым человеком вас что-то категорически перестало устраивать, то постарайтесь спокойно и аргументировано убедить вторую половинку в собственной правоте. Одиноким Девам звезды советуют в полной мере задействовать возможности виртуального мира.

Весы ‌‌

Для того, чтобы общение с объектом вашей страсти сегодня было особенно гармоничным и плодотворным, постарайтесь увлечь пассию совместным делом. Одиноким Весам желательно более тщательно и взвешенно относиться к полученной информации о потенциальном партнере.

Скорпион

Если сейчас Скорпионы отбросят все сомнения, будут настойчивыми и решительными, то вторая половинка в полной мере сможет оценить вашу многогранную личность. Одиноким Скорпионам сегодня стоит быть более внимательным к происходящим событиям.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут оказаться в сложном положении из-за легкомысленного поведения своей второй половинки. Не исключено, что Стрельцам в поиске любви небесные светила могут дать знак относительно противоположного пола, который поможет сделать удачный выбор.

Козерог

Личная жизнь Козерогов в этот день, скорее всего, будет стабильной, без неожиданностей и не выходящей за привычные для вас рамки. Некоторые одинокие Козероги в этот день будут пребывать в не очень хорошем настроении, и это станет еще одним препятствием на их пути к успеху.

Водолей

Если в этот день отношения со второй половинкой вас не радуют, пора задуматься о причинах возникшего между вами непонимания. Появившиеся в этот день у одиноких Водолеев романтические отношения будут развиваться, скорее всего, очень успешно, не принося переживаний.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что в этот день Рыбы особенно ярко могут проявить свой темперамент. Однако вряд ли вашей второй половинке понравится, если вы устроите выяснение отношений под влиянием ревности. Одиноким Рыбам стоит быть настороже при появлении нового контакта.