Наедине со своими мыслями — гороскоп на 21 сентября

4-5 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Скорпионе помогут хранить спокойствие и выдержку.

Можно побыть в уединении, уточнить планы, оценить ситуацию и подвести итоги, сократить расходы путем отказа от лишних соблазнов. В настроении будет мало энтузиазма, оптимизма и спонтанности, зато возможны уныние и инертность. Не слишком уместными окажутся праздники, игры, романтические жесты. Хорошо заняться завершением дел, плановой инспекцией, системной профилактикой, гарантийным обслуживанием, списанием и утилизацией. Любителям активного ночного образа жизни поможет взбодриться вечерняя ингрессия Луны в знак Стрельца.

Овен ‌‌

В этот день Овнам придется отказаться от лишней инициативы. Также, сегодня сложно сделать мощный рывок вперед или набрать темп: обстоятельства будут гасить такие порывы на корню. В этом есть свои плюсы: судьба убережет вас от неразумных шагов, которые вы готовы совершить под влиянием эмоций, иллюзий или искушений. Хорошо наводить порядок в налогах и кредитах, инспектировать системы безопасности.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит ждать бурной динамики в отношениях и бояться в них резких перемен. Партнер, противник, клиент склонен вплоть до ночи занимать сдержанную позицию. Возможно, за вами будут наблюдать или ждать от вас определенных действий. Положительная сторона такой ситуации будет заключаться в стабильности и предсказуемости, но помните, что завтра или к ночи чужой настрой может измениться.

Близнецы

В этот день звезды советуют Близнецам беречь здоровье, следовать плану, не нарушать порядок, режим, дисциплину. Стоит ответственнее отнестись к своим профессиональным обязанностям и контролировать добросовестность других людей (помощников, исполнителей услуг). Не лучший момент для активного общения и разъездов. Хорошо заниматься системной профилактикой болезней и знакомых по прошлому проблем.

Рак ‌‌

Для Раков это хороший день. Поначалу многие Раки будут противоположного мнения - из-за очевидных ограничений, которые им ставит судьба, партнер или собственный страх. Однако к вечеру они поймут, что не только лишились ярких ощущений, но и счастливо избежали лишних проблем. Главной удачей дня станут порядок и предсказуемость: удержание душевного равновесия, сохранность денег, безопасность детей.

Лев ‌‌

Сегодня Львы могут оказаться в тупике, столкнуться со знакомой им системой запретов или с пассивным сопротивлением обстоятельств. Увидев объективные границы своих возможностей, вы можете впасть в кратковременное уныние и даже начать винить в своих бедах близкое окружение. Не стать жертвой дурных привычек и депрессии поможет какое-то плановое дело, например, уборка. К ночи настроение улучшится.

Дева ‌‌

Дев этот день вернет в привычные им условия, вновь подведет к стандартным планам и проверенным ценностям. Девы, которые внутренне переживали яркие необычные события (например, витали в мире любовных или творческих грез), вернутся в суровую реальность: от игры к рутине, от искушения к правилам. Придется признать свой фактический статус и заданные им рамки. Возможны сожаления о том, что не сбылось.

Весы ‌‌

Сегодня Весам придется купировать часть своих запросов, иначе это сделают сами обстоятельства. В материальном и бытовом плане, вам придется проявить хозяйственность, вспомнить об экономии и рациональном использовании ресурсов. Например, вместо покупки новых вещей подумать о ремонте или переделке старых. Прежде, чем объявлять кризис или признавать поражение, рекомендуется «поскрести по сусекам».

Скорпион

Скорпионам вплоть до вечера будет несложно сохранять душевное равновесие. Скорпионам, которые не могут справиться с внутренним волнением, удастся не выдать себя и сдержаться внешне. Это спасет их самолюбие, личное достоинство, семейный или профессиональный авторитет. День подходит для подведения черты в важных делах и отношениях, а также для окончательного утверждения базовых планов на будущее.

Стрелец

Стрельцам желательно использовать этот день для сознательного уединения и восстановления своих сил. Они наверняка потребуются им завтра (а самым неугомонным Стрельцам их энергия может пригодиться уже вечером, для активного ночного образа жизни). Рекомендуется отменить необязательные мероприятия и новые начинания, сократить расходы. Не повредит общее воздержание или разумное ограничение в питании.

Козерог

Сегодня Козероги инстинктивно придерживаются принципа «ничего лишнего» и могут изменить ему лишь ближе к ночи. День подходит для законного тайм-аута: вы уложились в намеченные дедлайны и можете не волноваться за те сферы своей жизни, где установили контроль. Теперь стоит беречь силы для следующего рывка там, где вы зависимы от обстоятельств: возможно, он ждет вас на днях или даже сегодня вечером.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что это день инертности, пассивности и лучше вплоть до вечера не ждать резких перемен. Если вы взяли верный курс, инерция событий будет работать на вас (например, никто не заметит вашего отсутствия в офисе). В случае ошибки, еще не поздно свернуть с опасного пути и отступить в укрытие. К ночи возможен всплеск активности у вас, вашего близкого или дальнего окружения.

Рыбы ‌‌

Сегодня судьба защищает и охраняет Рыб, внешние и внутренние границы идут им на пользу. Звезды советуют вам посвятить этот день упрочению своих позиций в партнерстве, а также уточнению своих главных планов и укреплению ценностей. Не стоит упускать повод лишний раз выразить уважение нужным людям и подтвердить преданность совместным идеалам. Лучше не откладывать «присягу на верность» до вечера.