Астролог: «У этих знаков зодиака самая светлая энергетика»

Особая аура есть у представителей всех знаков зодиака. Однако только пять из них притягивают людей своей позитивной энергетикой. Они всегда готовы поддержать и помочь советом.

У Тельцов доброе сердце. Рожденных под этим созвездием можно смело назвать лучшими советчиками и преданными друзьями. В трудную минуту на них можно положиться. Причем в их сердцах место есть не только для родных и близких, но и для всех окружающих. Эмпатичность делает их самыми добрыми людьми.

Скрытные и загадочные Девы не показывают свой богатый внутренний мир. Но на самом деле они чувствуют ответственность за окружающих их людей и готовы помочь в любой ситуации. Причем их не нужно просить об этом, так как они очень тонко чувствуют проблемы окружающих.

Весы — отзывчивый и дружелюбный знак. Они позитивны и любознательны. Их оптимизм всегда к себе. В трудных ситуациях они не впадают в апатию и продолжают бороться.

Однако их открытость может стать проблемой. Их добротой пользуются даже близкие. Нельзя назвать Весы наивным знаком, но часто сердце не дает им посмотреть на ситуацию объективно.

Водолеи всегда придут на помощь и будут рядом в трудную минуту. Это поистине самый чистый добрый знак. Они испытывают теплые чувства ко всем людям. Даже к тем, кто их предал. Они просто не желают тратить свое время на какой-либо негатив.

Рожденные под созвездием Рыб всегда открыты. Готовы прийти на помощь в любой момент. Философское отношение к жизни и чувство сострадания не могут оставить их равнодушными к проблемам окружающих. Иногда Рыбы бывают вспыльчивыми и замкнутыми. Это связано с чувствительностью, ведь они пропускают беды других через себя.